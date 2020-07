Kolumne von Iris Hilberth

Das halbe Jahr lang warten die Menschen ungeduldig auf den Sommer. Auf Strand, Meer und Liegestuhl etwa. Auf Temperaturen, die zu dieser Jahreszeit passen, und unbeschwerte Stunden am Urlaubsort. Der Sommer ist da, die Hitze auch, aber die Sehnsucht bleibt. Mit Maske an der Poolbar? Angst vor Ansteckung in St. Wolfgang? Corona-Tests am Flughafen? Vielleicht doch besser daheim bleiben. Auch hier ist Sommer. Man sollte aber wissen: Selbst das Unterhachinger Schwimmbad bleibt 2020 mit seinem limitierten Kartenkontingent für viele lediglich ein Sehnsuchtsort, der derzeit nur über viel Glück beim nächtlichen Onlinebuchen erreichbar ist. Neubiberg ist das offenbar alles zu kompliziert. Die Gemeinde hat den Sommer längst abgehakt. Denn: Neubiberg träumt im Juli von Weihnachten.

Man könnte das aus laienhafter psychologischer Sicht vielleicht unter der Rubrik Übersprungshandlung ablegen, dass der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen hat, einen Christbaum zu kaufen. Das Ding soll immerhin schlappe 8000 Euro kosten. Ein Fundament müsste auch noch gebaut werden, denn der Baum ist für den Unterbiberger Marktplatz gedacht. Macht noch einmal 6500 Euro zusätzlich. Diese Investition klingt etwas überraschend in Zeiten coronabedingter Nachtragshaushalte. Möglicherweise ist es eine Art Beruhigungsverhalten. Immerhin hat das Gremium auf eine noch teurere Weihnachtsbeleuchtung verzichtet.

Man kennt das aus der Tierwelt, vor allem aus Forschungen des Zoologen Konrad Lorenz. Der hat einst festgestellt: Wenn zwei Hähne klären müssen, wem das Territorium gehört, müssen sie sich entscheiden - Kampf oder Flucht? Das erste ist natürlich mit einem Risiko verbunden, könnte aber zum Erfolg führen. Die Abwägung ist schwierig. Also picken sie erst einmal - offenbar völlig sinnlos - nach ein paar Körnern. Das verschafft Zeit und entspannt auch etwas. Die typisch menschlichen Übersprungshandlungen, sich am Kopf zu kratzen, Nägel zu kauen oder etwa mit den Händen zu zwirbeln, nutzen in Neubiberg angesichts der sinkenden Gewerbesteuereinnahmen kaum, um auf die Krise zu reagieren. Und einen Badesee im Landschaftspark Hachinger Tal zur Abkühlung im Corona-Sommer haben sie auch nicht bekommen. Also kaufen sie einen Christbaum.

Man muss dazu sagen, dass man sich laut Experten gegen die Dynamik, die zu einer Übersprungshandlung führt, kaum wehren kann. Das passiert einfach. Einzig Entspannungsmethoden könnten helfen. Aber genau das ist ja das Problem ohne richtigen Urlaub, ohne Freibadkarten und ohne Geld. Aber vielleicht löst die lange Vorfreude auf den 8000-Euro-Baum in Unterbiberg doch ungeahnte Glücksgefühle im von der Pandemie getrübten Sommer aus, in dem so viele Feste schon abgesagt oder auf das nächste Jahr verschoben wurden. Weihnachten wird ja wohl stattfinden, oder?