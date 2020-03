Vor sechs Jahren tanzten drei Männer wie zuckergespeiste Buben euphorisiert durch das Foyer des Landratsamtes am Mariahilfplatz: Christoph Göbel, frisch gewählter Landrat von der CSU, sowie seine Parteifreunde, der Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch und der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn, feierten die Rückeroberung des Amtes von der SPD. Tanzen wird an diesem Sonntag im Landratsamt niemand. Schon gar keinen eng umschlungenen Schieber. Auch werden sich keine Politiker in den Armen liegen und jauchzend durch die Eingangshalle hüpfen. Schon weil nicht genügend von ihnen anwesend sein werden: Die Wahlparty im Landratsamt wird wegen des Coronavirus in ziemlich abgespeckter Form stattfinden: Ein paar Landratskandidaten, ein, zwei Techniker, wenige Pressemenschen, vielleicht jemand, der Häppchen reicht. Aber wohl eher nicht.

Viele Menschen haben sich in den vergangenen Tagen Gedanken gemacht, ob diese Wahl angesichts bestehender Risiken überhaupt stattfinden dürfe. Ob am Stift, der in der Wahlkabine an einer Schnur hängt, vielleicht das Virus klebt. Wahlpartys wurden reihenweise abgesagt, vereinzelt haben Wahlhelfer aus Angst vor einer Ansteckung angekündigt, nicht beim Auszählen helfen zu wollen. Das Virus ist tief in die Gedankenwelt der Menschen eingedrungen - sichtbar bestimmt und verändert es den Alltag. Und es löst Sorgen und Ängste aus, die es zu respektieren gilt. Niemand, der den Gang in die Wahlkabine scheut, darf dafür verspottet werden.

Warum es dennoch richtig und wichtig ist, an diesem Sonntag zu wählen, oder richtig war, die Briefwahlunterlagen im Briefkasten des Rathauses eingeworfen zu haben? Weil sich die Stärke und der Zusammenhalt einer demokratischen und sozialen Gesellschaft auch darin widerspiegeln, wie sehr die Menschen staatlichen Institutionen und auch Traditionen vertrauen. Inmitten einer handfesten Krise bilden diese Wahlen einen Stabilitätsanker - wie auch das politische Handeln und die Entschlossenheit der Gewählten.

Der Tanz an diesem Sonntag wird ausfallen, es werden keine Partys stattfinden, Wahlsieger werden keine Hände schütteln und Verlierer sich nicht trauernd in den Arm nehmen. Die Rathäuser werden nicht - wie sonst üblich an einem Wahlabend - ihre Türen öffnen. Wahlhelfer werden in gebührendem Abstand voneinander Stimmen zählen. Die Stimmung bei dieser Kommunalwahl wird eine andere sein - leiser, etwas gedämpfter, von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Wichtig aber bleibt dieser Urnengang. Auch als ein Zeichen der Normalität in unruhigen Zeiten.