Das Schöne an neuen Jahren ist, dass man noch träumen kann und hoffen und sich die nächsten zwölf Monate ausmalen, wie man mag. Was kommt? Was wird? Zu Beginn eines neuen Zeitfensters lassen sich trefflich Vorsätze fassen und Pläne schmieden, das Jahr und das Leben liegen wie ein weitgehend unbeschriebenes Blatt vor einem. Je weiter die Zeit indes voranschreitet, umso mehr wird die Fantasie von der Realität eingeholt. So wird es auch mit allerlei Zielen und Versprechungen sein, welche die Parteien in diesen Tagen und Wochen von sich geben. Denn es fällt ja heuer der Jahresbeginn mit dem Start des Kommunalwahlkampfs zusammen. Am 15. März stehen die Stadt- und Gemeinderäte, die Bürgermeister, der Landrat und der Kreistag zur Wahl. Nur alle sechs Jahre sind die Wähler in Bayern zu einem so großen Urnengang aufgerufen. Allein im Landkreis München sind Hunderte von Mandaten zu vergeben.

Für Tausende von Kandidaten also noch zwei Monate Zeit, sich Hoffnungen hinzugeben. Und für die Wähler zu spekulieren: Was wäre wenn? Wenn etwa nicht der erklärte Favorit Christoph Göbel gegen seine vier Herausforderer von SPD, Grünen, FDP und Freien Wähler am Wahlabend als Sieger vom Platz geht, sondern wider aller Erwartungen die Sozialdemokratin Annette Ganssmüller-Maluche, die dem CSU-Mann vor sechs Jahren in einer Stichwahl unterlag. Oder, dem Trend folgend, der Grünen-Kandidat Christoph Nadler. Würde dann der Deininger Weiher auslaufen, das Alpenpanorama hinter der Siegertsbrunner Wallfahrtskirche Sankt Leonhard umkippen oder zumindest der Garchinger Forschungsreaktor abgeschaltet? Eher nichts von alledem. Vielmehr würden wohl auch dann neue Schulen errichtet und der Nahverkehr ausgebaut und es würde auch weiterhin rund um München immer voller, dichter und teurer.

Wahrscheinlicher ist, dass die ohnehin schwache SPD im Kreistag weitere Sitze verlieren wird und die Grünen dagegen zur zweitstärksten Kraft werden. Wahrscheinlich ist auch, dass die meisten der 22 Bürgermeister, die zur Wiederwahl stehen, in ihren Ämtern bestätigt werden, wenngleich es in einigen Kommunen spannend werden könnte. Nicht nur dort, wo jetzt schon feststeht, dass es neue Rathauschefs geben wird, weil die Amtsinhaber nicht mehr antreten. Heiß umkämpft ist etwa Pullach mit Susanna Tausendfreund als einziger amtierender Grünen-Bürgermeisterin, die sich gleich vier Herausforderern stellen muss.

Prognosen zur Kommunalwahl sind schwierig bis unmöglich, da es im Gegensatz zu Landtags- und Bundestagswahlen keine Umfragen von Meinungsforschungsinstituten gibt, zumindest nicht auf Ebene von Gemeinden. Vorhersagen zu treffen, grenzt daher an Kaffeesatzleserei. Und so können Kandidaten und Wähler bis zum 15. März noch hoffen und träumen. Der einzige Bürgermeister, von dem bereits feststeht, dass er auch danach noch schalten und walten darf, ist Edwin Klostermeier in Putzbrunn. Der SPD-Mann wurde erst vor zwei Jahren im Amt bestätigt und steht daher als Einziger nicht zur Wahl.