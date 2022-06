Kolumne von Iris Hilberth

Rabatte, Schnäppchen, Sonderangebote - bei diesen Versprechen springt in unserem Gehirn das Belohnungssystem an und durchflutet das Denkorgan mit Botenstoffen, vor allem mit dem Glückshormon Dopamin. Man kann gar nichts dagegen tun. Der Mensch ist seit Urzeiten so programmiert, die Gier, das Ergreifen der Beute sicherte der Sippe das Überleben. Wie Professor Brian Knutson von der Stanford University durch Tests im Kernspintomographen herausgefunden hat, werden die gleichen Nervenzentren im Gehirn aktiviert wie bei der Einnahme von Kokain oder beim Sex.

So lösen etwa angepriesene elektronische Geräte immer wieder Prügeleien unter Kunden aus. Aber nicht nur. Unvergessen ist die Rabattschlacht in einem französischen Supermarkt. Dort hatten findige Marketingleute eine Preisaktion gestartet und Nutella zu einem Nachlass von 70 Prozent angeboten. Die Leute fielen regelrecht über die Gläser mit dem Brotaufstrich für 1,41 Euro her. Die Satirezeitung Le Canard enchaîné schrieb damals, dass die Französische Revolution 1789 mit Schlangen vor den Bäckereien begann: "Das Volk wollte Brot. Jetzt will es Nutella drauf." Wir haben gelernt: Man muss flott sein, denn die Paletten sind schnell leer. Genauso haben sich bei einer Rabattaktion in dem Örtchen Süderlügum vor einigen Jahren die Kunden des "Priss-Markts" die Kleider vom Leib gerissen, weil der Nordfriesische Supermarkt Nacktkäufern einen Gratis-Einkauf für 270 Euro versprochen hatte - aber nur den ersten hundert.

Dass es auch beim Neun-Euro-Ticket nach dem Prinzip "Wer zu spät kommt, geht leer aus" funktioniert, hatte die ältere Dame aus Unterhaching wohl gemeint, die im Discounter der Kassiererin stolz ihre Fahrkarte im Geldbeutel zeigte. "Ich habe noch ein Ticket bekommen", verriet sie, gab aber zu: "Jetzt weiß ich nur nicht, wohin ich damit fahren könnte." Weil die Monatskarte zum Schnäppchenpreis ja keine limitierte Edition ist, hat sie praktisch jeder, wie etwa die beiden Burschen, die im Unterhachinger Ortszentrum auf Entscheidungsfindung waren: "Fährst du mit deinem Neun-Euro-Ticket auch nach Sylt?"

Gefühlt machen sich alle mit der Billig-Fahrkarte auf den Weg zur Nordsee-Insel. Erfahrungsberichte über lange Fahrten mit Nahverkehrs-Bummelbahnen zu den Schönen und Reichen auf der Promi-Insel im Wattenmeer fluten derzeit das Internet. Von Unterhaching aus würde das so aussehen: Abfahrt 6:27 Uhr, Ankunft 22:35. Also 16 Stunden, acht Minuten, sieben Umstiege: in München, Nürnberg, Leipzig, Magdeburg, Uelzen, Hamburg und Elmshorn. Aber will man wirklich in Uelzen statt in Westerland stranden, weil man den Anschluss verpasst hat?

Geht es darum, sich mit dem Dopamin-geschwängerten Hirn unter Prominente und Millionäre zu mischen, hat auch der Landkreis München lohnende Ziele. Nach wie vor gelten das Würmtal und das Isartal als Topspots der Reichen, was jedes Ranking der Millionärs-Hochburgen bestätigen. Die gute Nachricht: Gräfelfing und Grünwald sind von Unterhaching aus sogar mit einem Fahrschein der M-Zone zu 3,50 Euro in nicht mal einer Stunde zu erreichen. Selbst mit Rückfahrt kann man sich sogar noch ein Glas Nutella leisten. Und ausziehen muss man sich dafür auch nicht.