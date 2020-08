Von Udo Watter

Wer in einem Biergarten nachverdichtet, muss das mit seiner Leber ausmachen. Und aufpassen, dass er sein Hirn nicht komplett versiegelt. Wer in einer Gartenstadt nachverdichtet, der muss sich mit den Anwohnern auseinandersetzen, und jenen Politikern und Raumgestaltern, die ihre Prioritäten in der Pflege ökologischer Ideale sehen und die Wohnungsnot anderweitig lösen möchten. Es ist schwer, in dieser Gemengelage aus Bürgerbedürfnissen, Baumschutzverordnungen oder Gerechtigkeitsfragen die richtige Entscheidung zu treffen, wie sich auch diese Woche in Ottobrunn zeigte: Dort, im beschaulichen Vogelviertel, sollen weitere Wohnungen gebaut und Bäume gefällt werden, die Anwohner wehren sich und fürchten den Verlust des Gartenstadtcharakters.

Gartenstadt - welch idyllische und pittoreske Assoziationen das weckt. Grau hat hier Hausverbot oder vielmehr Grünstreifenverbot, Mensch, Gebäude und Natur leben im harmonischen Dreiklang zusammen. Es flüstern die Bäche, es rauschen die Wipfel, es mähen die Rasenmäher, es zipfeln die Gartenzwerge. Oder so. Die Idee kommt ja ursprünglich aus England - als Reaktion auf schlechte Wohn- und Lebensverhältnisse sowie steigende Preise in wachsenden Städten - sie hat sich überall in Deutschland durchgesetzt, gleichwohl dürfte es nirgendwo so viele Viertel, Quartiere und Orte mit dem viel zitierten Gartenstadtcharakter geben, wie in und um München herum.

Hier arbeitet man terminologisch ohnehin gern mit kleinteiligen und feinen urbanen Differenzierungen: So gibt es neben Gartenstädten auch eine Reihe von Parkstädten - Solln, Bogenhausen und Schwabing. Nicht weil hier tolle Parkhäuser stehen oder es abgefahrene Parkbuchten gibt, sondern vermeintlich grüner, parkähnlicher Charakter obwaltet. Schön sind auch poetische Kompositionen wie Waldperlach der Waldtrudering. Überhaupt Trudering: Der Münchner Nachbarbezirk der Gemeinde Haar kann über besagtes Waldtrudering hinaus unter anderem noch mit der Gartenstadt Trudering aufwarten, aber auch mit Kirchtrudering und Straßtrudering.

Im Landkreis gibt es solche Begriffe nicht - Kirchkirchheim oder Straßstraßlach wäre ja auch albern - aber Orte wie Neubiberg oder Ottobrunn gelten immerhin als ausgewiesene Gartenstadtgemeinden. Mondänere Nachbarn wie Grünwald oder Pullach weisen ähnliche städtebauliche Veranlagungen auf, wobei hier die Gärten manchmal so groß sind, dass sie fast schon wieder als Parkstädte bezeichnet werden müssten. Nun, Villenvorort wäre den meisten wohl doch lieber. Das weckt auch gewisse Assoziationen.