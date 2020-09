Großwild am Spielfeldrand: Der neue Haching-Glücksbringer "Fonsi" ist ein freundlicher Tiger. In der Branche gibt es aber auch einige gewaltbereite Kreaturen

Kolumne Von Iris Hilberth

Hüpfen, tanzen, hampeln. Und das alles stundenlang in einem warmen Fellkostüm mit überdimensionalem Kopf. Das Engagement als Maskottchen ist kein Spaß, auch wenn es so aussieht. Schweißtreibend ist der Job allemal und dazu muss man es erstmal aushalten, dass einen jeder ungefragt begrapscht oder gar piesackt, wenn man als hyperaktiver Duracell-Hase oder als knuffiger Biber vor dem Baumarkt Sympathiepunkte für den Auftraggeber sammeln soll. Die Anstellung als lustiger Bär oder schräges Huhn war auf den Hitlisten der schlimmsten Studentenjobs stets ganz oben. Übrigens: Im Bayerischen Wald suchen sie für den Baumwipfelpfad gerade wieder ein Mitarbeiter, der in ein Eichhörnchenkostüm schlüpft.

Im Sport werden bekanntlich seit vielen Jahren diverse Plüschtiere gehalten. Die Spielvereinigung Unterhaching ist jetzt auch auf den Tiger gekommen und reiht sich seit dieser Woche mit "Fonsi" in die große Schar an Großwild in Sportstadien ein. Olympischen Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften ohne Maskottchen sind eh undenkbar. Wenngleich nicht jede Kreatur als gelungen angesehen wurde. "Izzy" etwa, die Werbefigur von Olympia 1996 in Atlanta, bezeichnete der Erfinder der Simpsons, Matt Groening, als "schlechte Ehe aus dem Pillsbury Teigmännchen und der hässlichsten kalifornischen Rosine". Auch mit den einäugigen Gesellen von Olympia 2012 in London, die Tropfen aus Stahl darstellen sollten, wollten nicht alle Sportfans knuddeln. Als überaus hässlich gilt das Maskottchen des schottischen Erstligisten Partick Thistle aus Glasgow, eine knallgelbe Sonne mit Mono-Braue und schiefen Zähnen namens Kingsley, die an die Anti-Atomkraft-Aufkleber erinnert und deren Träger das Problem haben soll, in seinem Kostüm überhaupt nichts zu sehen.

So schwierig ist die Verkörperung von Fonsi in Unterhaching offenbar nicht. Zumindest gibt es bereits Videos vom ersten Torwarttraining des Maskottchens. Man kann schon so viel sagen: Der Tiger hält den Ball. So ganz neu ist die Figur ja auch nicht. Sie wurde quasi wieder ausgemottet. "Haching Tiger-Power" stammt aus den Neunzigerjahren. Doch dann gab es Ärger mit dem Urheber, die Spielvereinigung landete mit ihren Tiger-Schals vor Gericht und musste blechen. Zwischendurch soll mal ein Stoff-Murmeltier namens Girgl die Rolle des inoffiziellen Maskottchens übernommen haben. Doch man kann davon ausgehen, dass die Eigenschaften, die diesem possierlichen Tierchen zugesprochen werden, den Vereinsoberen zu verschnarcht waren.

Ob die Charmeoffensive mit Fonsi gelingt, hängt sicher auch vom Verhalten des Tigers ab. Manche Kollegen in der Maskottchenszene sind alles andere als freundliche Kumpel. Cyril the Swan vom englischen Club Swansea City etwa hat mal dem Gegner den Löwenkopf abgerissen und auf die Tribüne gekickt. Und die Riesen-Makrele Jordan von Derby County verspeiste während einer Halbzeit-Show kurzerhand den Torwart-Trainer.