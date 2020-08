Kolumne von Martin Mühlfenzl

In einer 24 Meter langen Röhre in Ottobrunn und Taufkirchen soll die Zukunft der Mobilität entwickelt werden. Hyperloop nennt sich das Projekt, an dem Forscher und Studierende der Technischen Universität München arbeiten - so erfolgreich, dass es sogar den so technikaffinen Investor und Unternehmer Elon Musk begeistert hat. Der hat sein Unternehmen Space-X ja unter anderem mit dem Ziel gegründet, den Mars zu kolonisieren. Und falls ihm das - am besten noch zu Lebzeiten - gelingt, könnten Passagiere mit bis zu 1200 Stundenkilometern in Transportkapseln durch Röhren über den roten Planeten schießen. Spacige Sache, im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Höchstgeschwindigkeit der Münchner S-Bahn auf dem blauen Planeten beträgt übrigens etwa 140 Stundenkilometer. Also bei den neueren Modellen. Die etwas älteren schaffen nur gut 120 Stundenkilometer - und das auch nur auf gut ausgebauten Strecken. So bleibt vielen Pendlern vor allem auf den Außenästen viel Zeit, darüber nachzudenken, wie es wohl wäre, in futuristischen und vor allem funktionierenden Gefährten durch fremde Galaxien und über weit entfernte Planeten transportiert zu werden - während sich die S 7 gemächlich an Ottobrunn und Wächterhof vorbei Richtung Aying und Kreuzstraße quält. Oder die S 1 im 20-Minuten-Takt zum Flughafen ins Erdinger Moss zuckelt, auf den die Bayern ja so stolz sind, weil er im Gegensatz zum Airport in Berlin so schnell fertig geworden ist und von dort auch tatsächlich Flugzeuge abheben. Dass das S-Bahn-System in der Hauptstadt allerdings weitaus älter ist als jenes in der Landeshauptstadt, aber deutlich zuverlässiger funktioniert, bleibt im Süden gerne unerwähnt.

Von einem futuristischen, modernen Verkehrssystem ist das Münchner S-Bahn-Netz so weit entfernt wie Markus Söders Raumfahrtprogramm "Bavaria One" von der ersten Marslandung. Es ist ein jahrzehntelanges politisches Versagen vor allem der Staatsregierung, unter dem insbesondere Pendler außerhalb der Landeshauptstadt leiden. Noch immer sind weite Teile des Landkreises München, des so prosperierenden Wirtschaftsmotors der Republik, nur mit einem Gleis über die Außenäste angeschlossen; veraltete Technik und Züge tragen ihr Übriges dazu bei, dass die Verkehrswende nicht so richtig in Gang kommt.

Viele stellen sich daher die berechtigte Frage, was sie zu Lebzeiten noch erleben werden: Den spacigen Hyperloop auf dem Mars, ein zweites Gleis Richtung Aying oder Markus Söder auf dem Mond? Nicht wenige wünschen sich den Ministerpräsidenten dort hin. Aber vorher sollte er noch Geld in die Hand nehmen und die S-Bahn ausbauen.