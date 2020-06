Der Landkreis München liegt in so ziemlichen allen Belangen vorne. Nur beim Zählen hapert es manchmal

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Der einleuchtende Satz bezieht sich weniger auf die rein handwerkliche Kompetenz dieser Kulturtechnik als auf eine Jahrhundert lange intellektuelle und erkenntnistheoretische Evolution des Individuums, die ihre vorläufige Krönung mutmaßlich im heutigen SZ-Leser gefunden hat.

Wer in Bayern lebt, ist klar im Vorteil. Leser, die jetzt auf eine Begründung für diesen Satz warten, sind im Nachteil. Etwas so Selbstverständliches zu begründen, mutet so überflüssig an wie ein Gewerbegebiet in der Münchner Schotterebene, ein SUV im Isartal oder ein Influencer mit Influenza (auch ohne). Bayern ist die Nummer eins unter den Bundesländern, da braucht man nicht lange drum rum reden. Söder ist die Nummer eins unter den Ministerpräsidenten, der FC Bayern ist "forever number one" und die Immobilienpreise in München gewinnen jedes Jahr die Champions League.

Freilich verkörpert nicht nur die Stadt, sondern auch der Landkreis München diesen Siegerstatus. Wäre etwa der FC Bayern ohne seine in Grünwald oder Dingharting lebenden Spieler (oder die gelegentliche Mithilfe der SpVgg Unterhaching) so oft Meister geworden? Auch was die jüngste musikalische Hommage an den Weltklub angeht, spielt der Landkreis vorn mit. Die Hymne der Neubiberger Lehrer Rasso Leicher und Peter Müller "Hey Bayern München" ist ein Internethit und tröstete in dieser Woche manch Fan über ausgefallene Meisterschaftsfeierlichkeiten hinweg. Wie viele Titel es im neuen Jahrtausend schon waren, wer kann das noch zählen?

Wer zählen kann, ist indes auch klar im Vorteil. Und da ist noch Luft nach oben im Umland. In Sauerlach werden die Stimmzettel für den Gemeinderat noch mal ausgezählt, nachdem die Unabhängige Bürgervereinigung das Ergebnis der Abstimmung angefochten hatte und das Landratsamt offenbar Anzeichen für Unregelmäßigkeiten erkannte. Eine Entscheidung, die der Wahlsieger, die CSU Sauerlach, säuerlich quittiert haben dürfte. Viel Staub wirbelte auch ein Fauxpas weiter nördlich auf: In Unterföhring hatte sich der Wahlausschuss bei der Abstimmung zum Zweiten Bürgermeister einen Fehler geleistet: Ein Zettel hatte sich auf dem falschen Stapel verirrt. Statt eines Sieges für den Kandidaten Manuel Prieler (PWU), der jetzt bei der Wiederholung korrekt gewann, wäre es zu einem Patt gekommen. Was das Zählen angeht, könnte man also von Unterföhringer Underachievern sprechen. Im benachbarten Aschheim geht es den einstigen Overachievern vom Internet-Dienstleister Wirecard noch viel dicker rein: Der Skandal, der das Dax-Unternehmen umflort, hängt nicht zuletzt mit dem problematischen Umgang mit Zahlen zusammen.

Den Ruf des Landkreises müssen diese Woche andere retten: Die Gemeindebibliothek Grünwald ist zum 9. Mal in Folge Landessieger beim Bibliotheksranking Bayern geworden. Quasi nach der Maxime: Lesen und Siegen.