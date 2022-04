Kolumne von Udo Watter, Landkreis München

Jesus starb nach Christus. Vermutlich 32 nach. Vielleicht aber auch 29, 30 oder 36 n. Chr., was natürlich konkret nicht Christus, sondern Christi Geburt bedeutet. Noch einen Tick wichtiger als sein Hinscheiden ist aber ohnehin, dass er wieder auferstanden ist und die Menschheit nach biblischer Überlieferung und christlichem Glauben erlöst hat. Das ist ja die eigentliche frohe Botschaft: An Ostern feiert die Kirche den Sieg des Lebens über den Tod.

Bevor es in der Nacht von Samstag auf Sonntag aber wieder soweit ist, gäbe es noch die Gelegenheit, kurz innezuhalten und sich einige existenzielle Fragen zu stellen. Ist die Zeitumstellung schuld, dass die orthodoxen Kirchen Ostern eine Woche später als Katholiken und Protestanten feiern? Heißen Protestanten bald Protestierende? Gibt es am Ölberg noch genug Sonnenblumenöl? Ist ein Hahn, der Petrus dreimal ankräht, wichtiger als ein Huhn, das Ostereier legt? Warum gibt es im Landkreis München kaum Kalvarienberge oder Kreuzwege (eine Ausnahme ist in St. Stefan in Gräfelfing)? Ist der Garten Gethsemane schöner als der Schleißheimer Schlosspark - und wenn ja, gibt es dort auch eine Verkaufsausstellung namens "Gartenlust", die noch bis Ostermontag in den Schlossanlagen läuft? Nein, wohl eher nicht.

Während die meisten dieser Fragen vermutlich einer endgültigen Antwort harren, ist eines mehr als gewiss: Wüsste Jesus, was manch Kirchenmann und besonders der Moskauer Patriarch Kyrill I. in seinem Namen von sich geben, würde er sich im Grab umdrehen - hätte er es nach drei Tagen nicht wieder verlassen. Der Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirchen rechtfertigte Putins Angriffskrieg damit, dass er die Ukraine vor Gay-Pride-Paraden schützen wolle, sieht Russland als Verteidigerin der christlichen Werte und bezeichnet die Gegner des "heiligen" Russlands als "Kräfte des Bösen". Tja, bekanntlich gibt es viele Wege zur Wahrheit und die des Herrn sind unergründlich, aber so eine Wahrheit verdirbt einem jeglichen Appetit aufs Osterlamm. Wie schön wäre es, wenn Jesus dieser Tage auf die Welt zurückkäme, nicht um wie bei Dostojewski in den Brüdern Karamasow mit dem Großinquisitor zu debattieren, sondern um den guten Kyrill zu zwingen, eine Flasche Sonnenblumenöl zu trinken - als Strafe für den unsäglichen Schmarrn, den er erzählt.

Würde Jesus natürlich nie tun, der Sohn Gottes ist ja deshalb der Sohn Gottes, weil er alles verzeiht und die Liebe selbst ist. Daran konnte auch sein schmerzensreicher Leidensweg am Karfreitag nichts ändern, im Gegenteil. "Mögen viele Generationen von Christen in der Betrachtung des Leidenswegs Jesu Ermutigung und Kraft, Trost und Hoffnung für ihren eigenen Lebensweg empfangen", schrieb Anton Schönauer, Pfarrer in Gräfelfing 1995 bis 2015, über den Kreuzweg, den der Künstler Franz Hämmerle in St. Stefan geschaffen hat. Der Ostersonntag mit seiner Erlösungsbotschaft gibt vielleicht sogar noch mehr Kraft.