Kolumne von Bernhard Lohr

In normalen Zeiten hätte sich manch ein Mädel oder Bursche aus Ismaning, Oberhaching und Sauerlach an diesem letzten Wiesnwochenende ins Dirndl gezwängt und die Trachtenjoppe übergestreift, um sich in einem der großen Festzelte zu "Who the f... is Alice" und "Ein Prosit der Gemütlichkeit" die Seele aus dem Leib zu schreien. So was kann eine Wohltat sein. Eine exzessive Feierei kann befreien, weil man dabei vieles hinter sich lässt. Stattdessen dominiert in der Corona-Krise der Trübsinn. Feste sind abgesagt, kein Fasching, nichts, nicht einmal Christkindlmärkte darf es in manchen Gemeinden mehr geben. Und das Virus frisst sich in die Seele.

Das merkt man an vielen kleinen Dingen. Und es macht betroffen, wenn sich in diesen Zeiten in Haar und Pullach Lokalpolitiker auch noch das Leben schwer machen. Die ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat sollte eigentlich Freude bereiten. Ohne Teamgeist kommt nichts zustande. Derweil erlebt man in Haar einen Bürgermeister Andreas Bukowski und einen Peter Paul Gantzer, die wie Figuren aus dem 16. Jahrhundert kurz davor zu stehen scheinen, sich der Ehre wegen auf Leben und Tod zu duellieren. Ein Michel de Montaigne (1533-1592), der sich mit der praktischen Lebenskunst beschäftigte, riet schon damals, sich in Krisen auf positive Gedanken zu bringen.

Natürlich scheidet derzeit aus, dass Bukowski und Gantzer nach einem Wiesnbesuch Arm in Arm nach Hause gehen, jeder mit einem Herzerl um den Hals, auf dem "Mein bester Freund" draufsteht. Aber vielleicht wollen sie sich mal überlegen, wie das Ende von Corona gefeiert werden könnte. Die Schäffler haben es mit ihrem Tanz vorgemacht, den die Aschheimer Gilde bis heute alle sieben Jahre aufführt. Dem Gründungsmythos zufolge zogen die Fassmacher nach einem Pestausbruch anno Domini 1517 mit der Zunftfahne voraus und mit Musik durch die Straßen. Ein Reifenschwinger und ein Spaßmacher erheiterten die Menschen. Auch zwei Kasperl waren angeblich dabei. Trotz Zweifeln an dem historischen Ereignis ist der Ursprung im 16. Jahrhundert unbestritten und auch die verdienstvolle Motivation der Schäffler, den Menschen die Lebensfreude zurückzubringen.

Turnusgemäß stehen 2026 wieder Schäfflertänze an. So lange möchte aber keiner warten. Die Corona-Pandemie sollte bitte früher eingedämmt sein. Und Versprochen: Wenn es so weit ist, werden wir die Feste und Wiesnabende nachholen. Der Prosecco und das Bier sind kaltgestellt, die Reisigkränze sind geflochten, die Tanzschuhe und das Kasperlgewand liegen bereit. Bis dahin bitte: die sonnigen Seiten des Lebens nicht vergessen.