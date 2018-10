12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Kreis und quer Granteln auf allen Wegen

Das lakonische Weltressentiment gehört zum Grünwalder wie zum Ayinger. Aber muss es sich gegen eine Trambahn richten?

Kolumne von Udo Watter

Zu den vornehmsten Stammespflichten eines Altbayern gehört es, mit brummiger Stimme auf hohem Niveau zu granteln. Die prätentiöse Schwester dieses tiefwurzelnden lakonischen Weltressentiments ist das großbürgerliche Empörungstremolo, das dann besonders heftig vibriert, wenn etwa eine Beschneidung der wohlverdienten und schwer erarbeiteten Lebensqualität ins Haus steht. Manche sagen dazu vielleicht abfällig First-World-Problems: zu kleine Parkplätze für zu fette Autos etwa. Und ja, es ist so: In der generell recht wohlstandsverwöhnten Region München gibt es solcherart Probleme natürlich häufiger als in Duisburg-Marxloh oder im Südsudan.

Indessen muss ja nicht jedes Ärgernis gleich von existenzieller oder gar fataler Wucht sein, um ernst genommen zu werden. Themen, die hierzulande häufig zu Kritik Anlass geben - ob im Gemeinderat oder in der Bürgerversammlung - sind die Bereiche Verkehr und Lärm, die sowieso untrennbar verbunden sind. Ob die Geräusche der Trambahn, die mindestens alle zwanzig Minuten durch Grünwald fährt, nun eher Gefühle nostalgischer Geborgenheit erwecken oder einen Anwohner an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen, liegt in den Ohren des Betrachters. Der permanente Sound der Straße oder Schiene kann ja wirklich zur akustischen Zumutung werden und dann ist das sicher kein First-World-Problem für die Betroffenen, sondern ein Nervenspiel. Generell freilich lieben die Grünwalder ihre Straßenbahn, die es schon zur Prinzregentenzeit gab: Die Linie wurde 1910 eröffnet und vornehmlich zu Ausflügen in die Isarauen genutzt. Manche Gemeindebewohner lieben sie so sehr, dass sie mit ihr in die große Stadt und wieder zurück fahren, um sich dann - etwa an der Haltestelle Ludwig-Thoma-Straße - mit dem SUV abholen und bis nach Hause fahren lassen.

Und bei allem Lokalstolz als eigenständige Gemeinde, so eine Trambahn gibt dem bekannten Vorort am Isarhochufer halt doch auch zusätzlich einen gewissen urbanen Anstrich, den andere Kommunen im Landkreis verkehrsmittelmäßig so nicht haben. Ein vergleichbares Alleinstellungsmerkmal hat allenfalls im Norden Garching mit seinem U-Bahn-Anschluss, aber die Bewohner der kleinen Universitätsstadt gehören ja nach den bisherigen Planungen der MVV-Reformer nicht einmal zur M-Zone, also zum Münchner Innenraum. Gleiches gilt im Süden für Aying (oder Sauerlach), die sich ebenfalls eine Aufnahme in die M-Zone wünschen. Hier stellt sich freilich im Zusammenhang mit der Verkehrsproblematik eine weitere wesentliche Frage des modernen Zivilisationsmenschen: die nach der Identität. Früher hat die örtliche Brauerei mal mit dem Spruch "Das schönste an München ist die Straße nach Aying" geworben, und man darf davon ausgehen, dass sich die Bewohner aller Ortsteile - ob Aying, Großhelfendorf oder Peiß - als Bilderbuchbayern dem Oberland mehr verbunden fühlen als der Großstadt mit ihren Isarpreißn. Jetzt aber rumgranteln und zur M-Zone - zu den Stodterern - gehören wollen? Weil's dann günstiger wird? Hm. Vielleicht wäre die Lösung aller Probleme die Einführung kostenloser E-Busse, die ja auch noch schön leise wären. Aber was würden dann die Elektrosensiblen sagen?