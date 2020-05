Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Öffnung der Biergärten am Montag in Bayern allerorts von einem Pfeifkonzert begleitet sein würde. Aber die Spatzen hielten ihren Schnabel, und auch bei den Krähen und Tauben kam kein Jubel auf. Vielleicht hat es sich noch nicht bis zum letzten Baumwipfel herumgesprochen, dass wieder angerichtet ist, es für sie wieder Brezen und Pommes regnet vom weißblauen Himmel. Wahrscheinlich aber ist ihnen die plötzliche Rückkehr des Lebens unter den Kastanienbäumen zu suspekt vorgekommen, als dass sie sich unter das Feiervolk zu mischen trauten.

Sie, die wirklichen Stammgäste, haben, aus der Luft betrachtet, offenbar den Biergartenbetrieb als solchen gar nicht erkannt. Sie sahen Vermummte, die von einem Vermummten zu ihren Plätzen geführt wurden. Sie blickten auf blanke, ungedeckte Tische, frei von Kerzen, Servietten oder Salz- und Pfefferstreuern. Sie hörten nicht das vertraute Scheppern von Bierkrügen beim Zuprosten, sahen Menschen, die zur Begrüßung die Ellenbogen gegeneinander schlugen, nachdem sie am Checkpoint Namen und Telefonnummern hinterlassen hatten für den Fall der Fälle. Vielleicht dachten sie, dort unten finde eine Blutspendeaktion statt, und flogen weiter.

Der Biergarten in der Light-Version, so muss man tags darauf nüchtern konstatieren, bietet auch jenen Menschen, die nach Wochen der Abstinenz arg unter einen Gemütlichkeitsentzug gelitten haben, mehr Tristesse als Tralala. Gemütlichkeit ist halt ansteckend. Von ausgelassener, freudetrunkener Stimmung konnte am Montag jedenfalls keine Rede sein, auch nicht unter den Kastanien vor dem Bräustüberl in Aying, wo sich die Stammtischbrüder montags regelmäßig treffen. Dieses Mal machten sie Augen groß wie Bierdeckel, als sie auf ihren Stammtisch zusteuerten und das Malheur sahen: Statt sich zusammen an einen Tisch setzen zu dürfen, hat der Wirt die ganze Runde auf drei Tische verteilt, sodass die gewohnte Stimmung von vorneherein beim Teufel war. Ein gesplitterter Stammtisch, das ist so schlimm wie eine Halbe Bier auf drei Zahnputzbecher verteilt. Die meisten blieben nicht bis zum Zapfenstreich um acht Uhr abends.

Nach dem verhaltenen Start in die Biergartensaison darf man nun gespannt sein, was am Vatertag los sein wird vor den vielen Ausflugslokalen im Landkreis München. Man muss aber kein Prophet sein, wenn man lange Schlangen vermummter Väter vor den Absperrbändern voraussagt, wohl auch bei der Oberhachinger Kugleralm, die am Vatertag erstmals in diesem Jahr wieder Gäste bewirtet, wenn auch in sehr abgespeckter Form: Bier und Limo werden ausgeschenkt, aber Schweinsbraten, Spareribs und dergleichen gibt es nur "to go", wobei das locker gehandhabt wird: "Bei uns geht das ,To go' auch mit Hinsetzen", erfährt der erstaunte Anrufer. Vielleicht fällt auch was für die Vögel ab, "Brezn to fly" zum Beispiel.