So weit ist es schon gekommen. "Aufessen", befiehlt der Restaurantbesitzer seinen Gästen. So berichtet es ein Kollege via Twitter, der die Szenerie in einem Berliner Restaurant beobachtet hat. Eingepackt würden die Reste nicht mehr, macht der Wirt einer Runde mehrerer Senioren klar. Denn: "Die Greta will das nicht." Mittlerweile hat die von vielen als Klimahysterikerin bezeichnete Aktivistin also selbst Gastronomen mit ihren Weltuntergangsszenarien indoktriniert und so weit gebracht, dass Essen nicht mehr eingepackt wird - des Mülls wegen. Geht's noch ein bisschen exaltierter?

Kein anderes Thema ist derzeit - vollkommen zurecht - so präsent wie der Klimawandel. Besser gesagt: Die Klimakrise, denn verändert hat sich das Klima ja längst. Und diese apokalyptische Krise kennt eigentlich nur Verlierer. Sensible Ökosysteme drohen unterzugehen, Arten verschwinden, die Heimat vieler Menschen geht in Fluten unter oder verdörrt.

Und doch gibt es auch Gewinner. In Umfragen und auch bei Wahlen. Die Grünen erleben derzeit auch im Landkreis München einen Hype, der in der deutschen Politik seinesgleichen sucht. Auch und gerade, weil die Partei seit Jahrzehnten das Thema Umwelt- und Klimaschutz positiv und nachhaltig besetzt - und mittlerweile mit ihrem Parteichef Robert Habeck einen Frontmann gefunden hat, der anders als die Trittins, Bütikofers und Künasts der jüngeren Vergangenheit in breite Schichten des Wahlvolks hinein auch eine positive Wirkung erzeugt.

Notstand und Hype. Das sind die beiden Pole, die von den Grünen derzeit im Landkreis geschickt besetzt werden. In Baierbrunn hat der Gemeinderat auf Antrag der Grünen hin beschlossen, die Ausrufung des Klimanotstands zu prüfen; alle Beschlüsse müssten bei Zustimmung künftig hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Klimaschutz überprüft werden. Die Unterhachinger Gemeinderäte lehnten einen gleichlautenden Antrag indes mehrheitlich ab - mit dem Verweis auf die schon beschlossenen und begonnen Aktivitäten der Gemeinde beim Umwelt- und Klimaschutz. Wer den Notstand ausrufe, der reagiere nur, Unterhaching aber agiere bereits, hieß es mehrfach.

Wer nun den Grünen Klimahysterie vorwirft, hat den Ernst der Lage nicht erkannt und verunglimpft all jene, die sich schon lange fürs Klima einsetzen. Und doch birgt die Notstands-Debatte, die auch auf Kreisebene bereits geführt worden ist, eine Gefahr. Nicht für das Klima, sondern für die Grünen selbst. Wer sich noch an die Veggietag-Diskussion aus dem Jahr 2013 erinnert, weiß, wie schnell auf den Hype der Absturz folgen kann. Und wie schnell die Grünen in den Verdacht geraten können, ihnen ginge es nur um Bevormundung und Verbote.

Klimaschutz ist im Landkreis mittlerweile absoluter Konsens. Das dürfen die Grünen auch als ihren Erfolg verbuchen. Vielleicht sollten sie sich auch deshalb einen Begriff zu eigen machen, den sich der Landkreis mittlerweile auf die Fahnen geschrieben hat: Klimaschutzregion. Das würde Greta sicher gefallen.