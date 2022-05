Von Iris Hilberth, Landkreis München

Wir schreiben das Jahr 2035. Der gesamte Landkreis München ist klimaneutral. Der gesamte? Nein. 29 Kommunen sind es noch nicht. Also alle. Also noch nicht ganz. Man könnte es freundlich ausdrücken: Alle sind fast klimaneutral. Geht eben nicht so schnell. Immerhin hat der Landkreis den Anteil regenerativer Energien bei der Stromerzeugung, der 2022 noch bei schlappen 16 Prozent lag, innerhalb von nur 13 Jahren auf 17,4 Prozent gesteigert. Auch ein schöner Erfolg. Dass der Anteil fossiler Brennstoffe beim Wärmeverbrauch 2035 weiterhin bei etwa 70 Prozent liegt - geschenkt. Ist halt nicht so einfach mit dem Geothermieausbau. Es gibt weiterhin zu wenige Tiefbauingenieure und kaum Rohre auf dem Markt.

Aber auf unser Windrad im Hofoldinger Forst können alle richtig stolz sein. Der Kreistag hat es vergangenes Jahr liebevoll "Christoph 1" getauft. Es war eine schöne Einweihungsfeier. Der Pfarrer von Brunnthal war da und Landrat Christoph Göbel hielt eine gewohnt launige Rede über große Fortschritte in der Energiewende. Kaum einer erinnerte sich noch daran, dass der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, Philipp Schramek, ursprünglich mal vorgesehen hatte, im Jahr 2035 bereits "Christoph 90" in Betrieb zu nehmen.

In Haar streiten sie unterdessen im Gemeinderat weiterhin darüber, wer das eigentlich vermasselt hat mit den Ausbau der Erneuerbaren. Das konnte schon im Mai 2022 nicht geklärt werden und an den verhärteten Fronten haben auch die Kommunalwahlen 2026 und 2032 nichts geändert. Die CSU hat jetzt einen Antrag eingereicht, doch mal mit der Nachbargemeinde Vaterstetten über eine Kooperation zu sprechen, der inzwischen 101 Jahre alte SPD-Gemeinderat Horst Wiedemann aber winkte ab: Haben wir doch vor 13 Jahren schon versucht.

Damals, im Frühjahr 2022, hatte man auch im Gasthaus Post noch einmal eine Gasheizung eingebaut, weil eine Umrüstung zu teuer gewesen wäre. Seitdem hat das Wirtshaus nur noch im Sommer geöffnet, heizen kostet zu viel. Im ersten Winter nach der Neueröffnung hatten die Wirtsleute den Gästen noch empfohlen, die Mäntel in der Gaststube anzubehalten. Aber dieses Konzept ging nicht auf. Manch einer erinnert sich auch noch an das Gemeindemobil mit dem Verbrennungsmotor, das die Gemeinde Planegg damals angeschafft hat. Der Liter Diesel kostete da schon über zwei Euro, weshalb das Auto nie zum Einsatz kam, sondern jetzt als öffentlicher Bücherschrank genutzt wird.

Unterhaching war sehr forsch mit seinen Klimazielen. Netto Null schon 2030, das war der Plan. Eigentlich waren es ganz viele Pläne. Die CSU und die Grünen haben seither bei jeder Gemeinderatssitzung neue Vorschläge eingereicht. Macht seither geschätzte 312 Anträge. Im Moment diskutieren sie noch, wer eigentlich auf welche Idee gekommen ist und wann der beste Zeitpunkt für eine Infoveranstaltung sein könnte. Ach ja: Die Rohre für den Geothermieausbau sollen - Stand jetzt - bis spätestens 2040 geliefert werden.