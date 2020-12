Kolumne von Iris Hilberth

Drei fast schon bedauernswerte Gewächse standen am Dienstagnachmittag noch vor dem Pflanzenmarkt in Unterhaching zum Verkauf. Bei einem war die Spitze abgebrochen, der nächste war ziemlich schief und der dritte oben etwas kahl. Zwei Tage vor Heiligabend und alle halbwegs akzeptablen Christbäume sind weg. Der Run auf die Nordmanntannen ist heuer groß. Das mag nicht weiter verwundern, da auch all diejenigen, die sonst zu dieser Zeit längst im Flieger sitzen oder im Skiurlaub weilen, im Corona-Jahr begeistert nach Tannengrün greifen. Vielleicht auch, weil so ein Baum noch etwas Echtes ist, etwas, das riecht, sticht und schmutzt. Ein Rest analoges Weihnachten in einem digitalen Jahr.

Denn die Gewissheit, dass der Pfarrer diesmal nur per Video-Stream zur Familie sprechen wird, dass die Verwandten überwiegend online am Festessen teilnehmen und ein gemeinschaftliches Besäufnis ausschließlich durch Zuprosten via Bildschirm machbar ist, hat sich mehr und mehr eingestellt, je näher das Fest rückte. Und nach fast einem Jahr im Online-Modus weiß inzwischen auch jeder Best-Ager, dass nicht alles, was man da zu sehen bekommt, echt ist. Von wegen, der auf den ersten Blick sehr belesene Kollege sitzt bei Video-Konferenzen immer vor einer Bücherwand mit ausgewählter Literatur. Diese Regale gibt es genauso auf Knopfdruck wie den Palmenstrand. Womöglich ist noch nicht mal der Kollege echt, sondern ein digitalisiertes Wesen, das Aussehen, Stimme und sogar den Humor nur simuliert. Wer weiß das schon. Man hat ihn ja schon lange nicht mehr gesehen.

Während berühmte Virologen derzeit scheinbar aus ihren häuslichen Wohnzimmern Interviews im Fernsehen geben und in Wirklichkeit vielleicht ganz woanders sind, könnten ja auch die Pfarrer sich bei der Weihnachtspredigt einfach ein Bild aus der örtlichen Kirche als Hintergrund laden. Auch für Bürgermeister, die angesichts der anhaltenden Pandemie über einen digitalen Neujahrsempfang im Januar nachdenken, ergeben sich ungeahnte technische Spielereien.

Was Weihnachten angeht, sind die digitalen Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Um an dieser Stelle mal wieder auf den Weihnachtsexperten Professor Rauschnabel von der Bundeswehr-Uni in Neubiberg zurückzukommen: Er hat in seiner Studie festgestellt, dass in Zukunft mehr als die Hälfte der Befragten an Weihnachten Augmented Reality, kurz AR, nutzen würden. Ganz oben auf deren computergestützter Erweiterung der Realitätswahrnehmung steht für diese Leute neben einem an die Decke projizierten Stern Bethlehem und einer digitalen Krippe vor allem ein virtueller Weihnachtsbaumplaner. Bald wird es sicher auch die Online-Tanne geben. Bis dahin aber will man noch echte Nadeln aufkehren.