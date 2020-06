Um es gleich mal vorweg klarzustellen: Der Friseur darf nicht geküsst werden. So sind nun mal im Moment die Regeln. Das mag eiserne Disziplin verlangen, vor allem wenn man nach langen Wochen den arg vermissten Meister seines Fachs wiedertrifft und die Vorfreude auf die bald wieder erlangte Schönheit groß ist. Der Hinweis neben den Spiegeln im Unterhachinger Salon aber ist unmissverständlich: keine Zeitschriften, kein Kaffee, keine Küsschen. Dafür Masken und Haarwäsche. Lockerung und Locken gibt es derzeit nur streng nach den Ausführungsbestimmung. Es gilt das Hygienekonzept.

Ohne das geht nichts. Wer an seiner Wiedereröffnung arbeitet, wie Schwimmbadbetreiber, Filmvorführer, Volkshochschulleiter und Gastwirte, muss das mit dem Mindestabstand und Desinfizieren, dem Registrieren und Kontrollieren geregelt bekommen. Und dann sollten auch noch alle wissen, was man gerade darf und was nicht. Denn das könnte schon wieder anders sein als die Woche zuvor. Landrat Christoph Göbel bekommt viele Nachfragen von Leuten, die sich vergewissern wollen, mit wem sie sich aktuell wo treffen dürfen, wohin man reisen kann und wie viele Personen in Kalenderwoche 25 an einem Tisch sitzen dürfen. Er verweist meist an den Innenminister. Der hat nahezu zu jeder Frage eine Antwort auf seiner Webseite.

Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Autofahrer, der einen Mund-Nasen-Schutz trägt - etwa bei einer gemeinsamen Fahrt mit einem Arbeitskollegen - darauf zu achten hat, dass die Augen noch erkennbar sind? Ist verständlich. Schwieriger sind die Regeln beim Basketballspielen. Da sagen die Leute von Innenminister Joachim Herrmann: "Sollten Sie im Freien ein kontaktloses Training an den Basketballkörben und mit einer Gruppe von insgesamt höchstens fünf Personen organisieren, ist ein Training möglich." Voraussetzung ist natürlich wie überall ein Mindestabstands von 1,5 Metern.

Den müssen auch Schulleitungen im Kopf haben, wenn sie Ausführungsbestimmungen in einem Konzept festschreiben. Das klingt dann so: "Durch die Aufteilung in Lerngruppen sind immer nur circa 150 Kinder im Haus. In der Pause treffen sich jeweils 75 Kinder auf dem Pausenhof, da eine Pause für jede Gruppe im Haus stattfindet. Deshalb dürfen die Kinder 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn alleine in ihr Klassenzimmer gehen. Es wird zwei Eingänge geben." Es gibt an den Schulen A-Gruppen und B-Gruppen, meist wird die Trennung nach Alphabet vorgenommen. Um zu erfahren, wann der Präsenzunterricht für welche Gruppe beginnt, muss man allerdings das Kleingedruckte lesen. Der Plan hängt nämlich auch noch von den Geschwistern ab.

Mal sehen, wie es in Freibädern demnächst geregelt wird, dass im Wildwasserkanal die Mindestabstände eingehalten werden. Und ob nur Personen aus zwei Haushalten gemeinsam auf die große Rutsche dürfen. Fest steht: Den Bademeister nicht küssen!