Kolumne von Lars Brunckhorst

Wer seine Kindheit in den Siebzigerjahren verbrachte, als man noch Capri-Sonne schlürfen und ungestraft Mohrenköpfe oder Negerküsse verdrücken durfte und auch Asterix viel lustiger war, tut sich bisweilen etwas schwer damit, heutige Diskussionen nachzuvollziehen. Umgekehrt sind allerdings auch Schlaghosen, Dauerwelle und Autos, die verbleites Benzin ohne Katalysatoren in die Luft blasen, nicht per se gut, nur weil man schöne Erinnerungen an die Zeit hat, als diese Dinge einfach zum Leben dazu gehörten. Und deshalb muss man auch darüber diskutieren, ob eine Gemeinde ihren Kulturpreis heute noch guten Gewissens "Mohr" nennen kann - so wie das in Unterföhring diese Woche geschehen ist.

Die überwältigende Mehrheit im Gemeinderat ist zu Recht der Auffassung: Man kann es nicht! Allein der Begriff Mohr ist eine Diskriminierung dunkelhäutiger Menschen, seine Darstellung mit krausem Haar, breiter Nase und dicken Lippen erst recht. Das gilt nicht nur für den Kulturpreis, sondern auch für die Abbildung des Mohren etwa im Unterföhringer wie im Ismaninger Wappen. Die gerne vorgebrachte Schutzbehauptung, bei dem Bildnis handle es sich um eine Übernahme des Freisinger Mohren, also einer Verehrung des heiligen Mauritius und damit keine rassistische Diskriminierung, hält der Überprüfung nicht stand. Die Herkunft des Freisinger Mohren ist nämlich keineswegs sicher belegt. Es gibt Heraldiker, die sehen in ihm die Interpretation eines Sklaven, anderen Quellen zufolge soll Bischof Otto von Freising der Mohr für seine Teilnahme am zweiten Kreuzzug verliehen worden sein. Die Sache ist also mindestens heikel.

Anders auf Korsika. Die Korsen dächten mitnichten daran, den Mohrenkopf mit krausem Haar und weißem Stirnband von ihrer Fahne zu tilgen. Ihnen gilt der Kopf als Freiheitssymbol. Aber das französische "tête de maure" leitet sich auch von dem Wort "Mauren" ab, dem antiken und mittelalterlichen Bewohner Nordafrikas, und ist mithin respektvoll gemeint. Womit man letztlich bei Asterix wäre. In der deutschen Übersetzung von "Asterix auf Korsika" ziehen die Römer, nachdem ein Boot wegen eines stinkenden korsischen Käses explodiert ist, mit den Worten ab: "Wir haben unsre Schuldigkeit getan, wir können gehn!" Eine feine Anspielung der wunderbaren Übersetzerin Gudrun Penndorf auf den Mohr im korsischen Wappen und das stets abgewandelt gebräuchliche Schiller-Zitat: "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen."

Penndorf, zufällig auch Unterföhringerin, erhielt diese Woche für ihre Übertragung zahlreicher Asterix-Hefte vom Französischen ins Deutsche das Bundesverdienstkreuz. Wie ließe sie wohl Obelix über die Unterföhringer urteilen, die zwar den Kulturpreis nicht mehr "Unterföhringer Mohr" nennen wollen, aber an der Büste des kleinen Buben mit Haarkrause festhalten? Klar: "Die spinnen, die Unterföhringer."