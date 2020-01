Wer die Wahl hat, hat die Qual, besagt ein Sprichwort. Und die Lebenserfahrung bestätigt dies: je größer die Auswahl, umso schwieriger die Entscheidung. Das gilt daher auch und besonders für die Kommunalwahl, die in sechs Wochen ansteht. Je nachdem, wo er wohnt, hat jeder Wähler zwischen 88 und 102 Stimmen: Je eine für die Wahl des Bürgermeisters und des Landrats, 70 für die Zusammensetzung des Kreistags und - abhängig von der Größe seines Wohnorts - 16 bis 30 für den Stadt- oder Gemeinderat. Kein Vergleich also mit Landtags- oder Bundestagswahlen, bei denen jeder gerade mal zwei Kreuzchen machen darf. Wenn man dann noch bedenkt, dass Hunderte Kandidaten auf den Stimmzetteln stehen, lässt sich ermessen, wie schwierig es werden kann, zu entscheiden, auf welche man seine Stimmen verteilen soll. Vor allem wenn viele Kandidaten weitestgehend unbekannt sind.

Um ein wenig Orientierung und Entscheidungshilfe zu liefern, berichtet die SZ in ihrer Landkreisausgabe seit dieser Woche täglich auf einer Seite über den Wahlkampf in einer Gemeinde, die örtlichen Themen und Kandidaten. Wer eine Folge verpasst, kann alle Berichte, Reportagen und Analysen zur Kommunalwahl auf www.sueddeutsche.de/thema/Kommunalwahl_im_Landkreis_München nachlesen. Und wem das nicht reicht, der kann sich auch live informieren: bei insgesamt sechs Kandidatenforen, die die SZ zusammen mit lokalen Partnern in sechs Landkreiskommunen veranstaltet, in denen die Wahl besondere Spannung verspricht: am kommenden Montag, 3. Februar, in Ottobrunn, am 5. Februar in Pullach, am 12. Februar in Haar, am 17. Februar in Garching, am 18. Februar in Unterhaching und am 20. Februar in Neubiberg. Sechs Gelegenheiten, die Bürgermeisterkandidaten aus nächster Nähe zu erleben, ihre Positionen kennenzulernen und auch selbst Fragen zu stellen. Hinzu kommen noch Diskussionen anderer Veranstalter in anderen Orten, sodass am Ende in der Hälfte aller Landkreiskommunen die Wähler die Chance haben werden, sich direkt zu informieren.

Das Interesse, so viel lässt sich schon jetzt feststellen, ist groß. In Pullach waren die Reservierungen für die 500 Zuschauerplätze im Bürgerhaus bereits nach wenigen Tagen vergeben. Auch andernorts dürften die Säle voll werden. Das ist gut so. Denn der am Ende Siegreiche unter den Kandidaten auf dem Podium entscheidet in den kommenden sechs Jahren maßgeblich, wo die Reise hingeht: bei Infrastruktur, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung, Mobilität, Kinderbetreuung, Klimaschutz und mehr. Auf keiner anderen politischen Ebene werden die Auswirkungen der Entscheidungen so direkt sichtbar und erlebbar wie im Kommunalen. Deshalb ist die Kommunalwahl nicht nur eine der umfangreichsten und anspruchsvollsten, sie ist auch eine der wichtigsten. Und deshalb sollte man die Qual der Wahl als Geschenk und Chance sehen.