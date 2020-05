Wissen ist Macht. Nichtwissen ist Ohnmacht. So ein Schmarrn. Was Nachsokratikern schon lange bewusst ist ("Ich weiß, dass ich nicht weiß"), mussten jetzt vielerorts die Leute neu zu akzeptieren lernen. Der Mensch mag die Krone der Schöpfung sein, aber die Corona der Schöpfung lehrte uns jüngst Demut, was unsere geistige Omnipotenz angeht. Entscheidungen bergen eh immer die Gefahr des Nichtwissens: Umdenken, hinzu lernen, neue Schlüsse aus neuen Kontexten ziehen - damit begründeten Virologen und Politiker ihre wechselhaften Entscheidungen. Die waren daher nicht immer logisch, manchmal fehlerhaft, aber eben auch von geistiger Evolution geprägt.

Nun, da wir mit den Lockerungen quasi in die zweite epochale Phase der Pandemie eintreten, könnten wir uns ohnehin stärker fragen, wie diese erste Phase unser Wissen andererseits auch bereichert hat. Man kann davon ausgehen, dass selbst Menschen, die noch nie etwas von ontologischer Differenz gehört haben, jetzt nicht nur zwischen Ober- und Unterschleißheim unterscheiden können, sondern auch zwischen Pan- und Epidemie, Shutdown und Lockdown, Drosten und Droste-Hülshoff. Selbst kleine Kinder beherrschen neuerdings schöne, alte Wörter wie "verweilen" oder "triftig" und Wissenschaftler aus Neubiberg erforschen die ballistische Ausbreitung der Spucke beim Querflötenspiel.

Dass mit Steigerung von Wissen und reflektiertem Nichtwissen auch eine Art Wahnwissen zunimmt (Impfdiktatur!), ist die eine Sache. Die echte Ungewissheit, wie es weitergehen soll, ist eine andere. Hier betrifft es besonders die Kulturveranstalter und freien Künstler, die jetzt peu à peu zwar mehr Unterstützungszusagen erhalten, aber immer noch einer fragilen Zukunft entgegen blicken. "Leider fehlt uns immer noch eine langfristige Perspektive", klagt Matthias Riedel-Rüppel, Theaterchef in Haar. Die Kreativität, mit denen man kulturelle Leere zu kompensieren sucht, ist zwar beeindruckend. Aber die ins Digitale verlagerten Improvisationen sind letztlich kein Ersatz. Und natürlich sollte Kultur etwas wert sein.

Oscar Wilde hat einmal provokant die Moral mit der Ästhetik verglichen. In einer bewussten Zivilisation verhalte sich die Moral zur Ästhetik wie in der Außenwelt die natürliche zur sexuellen Selektion. Das eine mache die Existenz möglich, das andere (Ästhetik, sexuelle Selektion) mache Existenz und Leben aber erst liebenswert und wundervoll. Ob das stimmt? Wer weiß? Wilde's Erfolge in puncto sexueller Selektion haben sein Leben nicht nur wundervoll gemacht, sondern ihn auch ins Gefängnis gebracht (wegen Sodomie und Homosexualität). Gleichwohl sind seine Gedanken verführerisch, wenn man jetzt anstatt von Moral Wirtschaft (Autoindustrie, Baumärkte etc.) einsetzt und für Ästhetik die Kultur. Platt gesagt: Eine gesunde Wirtschaft macht Existenz möglich, Kultur macht sie erst wundervoll. Viele Kulturfreunde im Landkreis wissen das.