Glosse von Udo Watter

Die fünfte Jahreszeit ist eine merkwürdige Jahreszeit. Nicht nur, dass sie von Vivaldi in seiner berühmtesten Komposition komplett ignoriert wurde - obwohl "der rote Priester" aus der Karnevalshochburg Venedig kam. Auch ihre dramaturgische Komposition ist eigenwillig: Sie beginnt im elften Monat des Jahres um 11.11 Uhr mit einer großen Sause, macht dann aber nach einem Tag feuchtfröhlicher Ouvertüre erst wieder eine lange Pause, um im Januar und Februar ihre Klimax zu entfalten.

Der Tag, der wie ein vorauseilender Solitär die närrische Zeit einläutet, ist heuer in seiner üblichen zeremoniellen Form ausgefallen oder nur abgeschwächt inszeniert worden. Selbst in Köln hieß es statt Viva Colonia eher Viva Corona. Auch in den hiesigen Faschingshochburgen mussten sich die Tollitäten und Co. bescheiden: digitales Anstoßen, Konfetti online versenden, Bilder von alten Inthronisationen der Prinzenpaare verschicken. Auf die Schlüsselübergabe der Bürgermeister im Rathaus, ein Symbol der anhebenden närrischen Hegemonie, wurde großteils verzichtet, die Unterhachinger Gleisenia wagte immerhin einen Kurzbesuch mit kleiner Abteilung bei Rathauschef Wolfgang Panzer - mit Maske.

Es ist kein gutes Jahr für die Freunde kollektiver Ausgelassenheit und dionysischen Rausches. Nach der Wiesn droht nun auch das Aus für die närrischen Feiern, obgleich die Garden noch hoffnungsfroh (und digital) für die Hauptsaison trainieren. Warum überhaupt Faschingsbeginn am 11.11.? Eine Erklärung findet sich in der Zahlenmystik. Die "Elf" steht zwischen den wichtigen Zahlen "Zehn" (Gebote) und "Zwölf" (Apostel) und unterminiert damit die christliche Ordnung. Sie ist die kleinste Schnapszahl, und die Zahl der letzten Stunde: bevor es Zwölf schlägt und der Tod anklopft. Gerade diese melancholische Komponente des Karnevals könnte man jetzt revitalisieren: Bedenke, Prinz, dass du in Narrhall eingehen wirst.

Die Frage, warum gewisse Orte im Landkreis, wie Unterhaching, Ober- und Unterschleißheim oder Kirchheim, besonders aktive Faschingszentren sind, lässt sich hingegen nicht seriös beantworten. Im Falle von Unterhaching war unter anderem ein Umzug schuld: der vom Gründungsort Oberhaching (der Namen "Gleisenia" leitet sich vom Gleißental bei Oberhaching ab) in die größere Gemeinde 1987. Vielleicht haben die Orte ja auch die lustigsten Bürgermeister oder die gierigsten Fleischesser (alles Fleisch musste vor der Fastenzeit in wilden Feiern verzehrt werden - Carne Vale!).

Dass der Fasching - zumal in Bayern - "eine Farce" sei, wie Gerhard Polt in einem Sketch als besoffener Faschingsprinz rülpsend betont, hat ihm viel Zuspruch eingebracht. Der Kabarettist fragt auch gerne: "Braucht's des?" Dem könnte Sebastian Schweissgut, Präsident des Unterschleißheimer Faschingsclubs, entgegnen: "Brauchtum braucht's." Diesmal halt ein wenig enthaltsamer. Feiertechnisch gesehen hat die fünfte Jahreszeit quasi als Fastenzeit begonnen.