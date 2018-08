31. August 2018, 22:16 Uhr Kreis und quer Der Blick zurück

Über das Glücksgefühl, im August alles richtig gemacht zu haben

Kolumne von Lars Brunckhorst

Von Karl May stammt der leicht verquere Satz: Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein. Mit ihm beginnt die Winnetou-Trilogie, und Literaturwissenschaftler streiten seither, ob das nun genial oder einfach dämlich ist. In Anlehnung an den Abenteuerromantiker unserer Kindheit sagen wir: Immer fällt uns, wenn wir das SZ-Hochhaus sehen, der Kollege M. ein. Der hat allerdings wenig bis gar nichts mit dem Geschichtenerfinder Karl M. gemein, sondern ist vielmehr ein Meister der Gebrauchsphilosophie. Wenn etwa die Abteilung mittags in die Kantine geht, bleibt M. mit der schlüssigen Erklärung im Büro zurück: Das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Und wenn M. sich krank in die Redaktion schleppt, kontert er alle kollegialen Empfehlungen, doch besser im Bett zu bleiben, mit den Worten: Für die SZ reicht's.

Warum uns der Kollege einfällt, wenn wir das SZ-Hochhaus sehen, hat aber einen anderen Grund: Es ist nämlich so, dass uns Besucher, wenn sie mit dem Aufzug zu uns hinauffahren, gemeinhin um den großartigen Ausblick beneiden, vor allem bei Föhn, wenn das Karwendelgebirge zum Greifen nah hinter den Hochhäusern von Neuperlach steht. M. weiß solcherlei Neidgefühle mit dem schönen Satz zu parieren: Lieber als der Blick vom Hochhaus auf die Alpen sei ihm der Blick von den Alpen aufs Hochhaus. Dabei lacht er selbst jedes Mal aufs Neue.

Daran mussten wir besonders diese Woche denken, als wir aus dem Urlaub zurückkamen und bereits von Weitem den Turm zwischen Münchner Autobahnende und Bahngleisen auftauchen sahen. Schwer zu sagen, was am ersten Arbeitstag das Schlimmere ist: das Wiedersehen mit fahlgesichtigen Kollegen, die einem vorjammern, wie viel sie die vergangenen Wochen für alle mitschuften mussten, die verreist waren, oder die Begegnung mit jenen, die mit glühenden Wangen von den Sommerlochthemen erzählen, über die sie berichtet haben - und die man selbst nicht gelesen hat, weil auf der Liege am Strand zur Abwechslung mal wieder das Buch in der Hand so viel spannender war als jede Zeitung.

Irgendwo im Urlaub lasen wir dann aber doch, dass man sich bei seinen Kollegen mit nichts unbeliebter machen kann als mit Erzählungen von einem schönen Urlaub. Das weckt nur Neid. Schließlich mussten sich die Zurückgebliebenen abrackern, während man selbst in den lieben langen Tag hinein döste. Besser, man berichtet von zwei Wochen Dauerregen, quengelnden Kindern und einer unzufriedenen Ehefrau, die schon immer gegen Urlaub auf Norderney war. Es ist aber nicht Mitleid, was einem widerfährt, sondern stille Schadenfreude und kaum verhohlene Glücksgefühle, es richtig gemacht zu haben, im August daheim zu bleiben, wenn Biergärten und Seen halbwegs leer sind, und erst im Herbst zu verreisen. Etwa in die Alpen. Wie Kollege M.. Vielleicht schaut er herüber aufs Hochhaus, wenn wir sehnsüchtig aufs Gipfelpanorama blicken. Gewiss lacht er dann.