Glosse von Iris Hilberth

Vielleicht haben wir ihr wirklich Unrecht getan. Ihr die Daseinsberechtigung abgesprochen, nicht ahnend, welch große Rolle sie noch mal in unser aller Leben spielen wird. Wir haben sie verleugnet und verdammt, verantwortlich gemacht für ein schlechtes Gewissen und uns nicht mehr getraut, uns mit ihr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und jetzt in der Krise? Erweist sie sich als Retter für Dinge, die sonst nicht zu retten wären. Sie erlebt gerade ihre große Renaissance, jeder braucht sie im Lockdown mehr als je zuvor. Denn nicht alles ist online wirklich toll, nicht immer ist Video die Lösung. Ein Hoch auf die Tüte.

Man hat das jahrelang nicht für möglich gehalten, was da außer Einkäufen sonst noch alles reingeht. Die Pfarreien in Unterhaching hatten es schon Weihnachten erkannt: Gottesdienst to go - das Fest kam in die Tüte. Mit Liedern und Gebeten, ein bisschen heiligem Geist, einem ordentlichen Schuss Halleluja und einer Portion Manna. Jetzt haben auch die Faschingsprinzen, etwa in Unterschleißheim, ein kräftiges Helau eingetütet, nebst Konfetti, Luftballons, roter Nase und Sekt zum Aufstoßen. So kann man sich gut ausgerüstet einen Gast zur Faschingsfeier nach Hause einladen und mal wieder richtig die Sau rauslassen.

Ach, liebe Tüte, es schaut derzeit danach aus, als würden noch weitere große Aufgaben in nächster Zeit auf dich warten. Wenn etwa die ersehnte Reise doch wieder ausfallen muss, kein Problem: Urlaub in Tüten kann auch mal ganz schön sein. Eine große Schippe feinen Sandes, eine Prise Meersalz, ein paar Muscheln, einige Cocktailrezepte und eine Tube Selbstbräuner - schon kann die Erholung beginnen. Und wenn die Sporthallen weiterhin geschlossen bleiben müssen und sich mit Fitness-Videos längst nicht mehr das echte Trainingsgefühl einstellt, könnte Turnen in Tüten helfen. Ein bisschen Schweißgeruch aus der Umkleide, eine ordentliche Wolke Magnesiastaub und ein dicker Batzen Handballharz, dann geht es schon wieder.

Bis die Friseure am 1. März wieder aufmachen dürfen, ist man auch hier auf Click und Collect, also Frisuren aus der Tüte, angewiesen. Wenn man also die zwei Wochen nicht mehr durchhält, lässt man sich die persönliche Farbe mischen, bekommt noch das richtige Werkzeug dazu ausgeliehen und versucht, den unwürdigen Haaransatz im Badezimmer zu korrigieren. Kann aber auch schief gehen, wenn man kein Profi ist. Aber dann zieht man eben eine Mütze auf. Und zur Not hat man ja immer noch die Tüte.