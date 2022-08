Kolumne von Iris Hilberth, Landkreis München

In der Sommerzeit schlägt allerorts die Stunde der Stellvertreter. Endlich mal Chef sein, weil der echte Boss im Urlaub weilt. Manch ein Vize genießt diese Wochen, in denen er ein wichtiges Gesicht aufsetzen und sich vorübergehend als Nummer eins fühlen darf. Auch in den Rathäusern nehmen derzeit die Zweiten und Dritten Bürgermeister auf den Chefsesseln Platz, hängen sich vor dem Spiegel probeweise mal die Amtskette um und dürfen Dinge "i.V." unterschreiben, von denen sie zuvor noch nicht einmal ahnten, dass man die genehmigen kann. Aber was soll schon passieren? Die großen Ferien sind eine ereignisarme Zeit, da können sich die Ersten Bürgermeister entspannt auf der Strandliege im Halbschatten räkeln. Oder etwa nicht?

Es gab mal eine Bürgermeisterin im Landkreis München, deren Vertrauen in ihre Stellvertreter offenbar begrenzt war. Zumindest erzählt man sich, dass sie stets die Schränke abgeschlossen hat, bevor sie in den Urlaub gefahren ist. Die Ersatzleute konnten sich zwar auf ihren Platz setzen, aber so wirklich weiter kamen sie mit den Drucksachen, Vorlagen, Bescheiden und Bekanntmachungen nicht. Das war nicht nett, aber sie konnte zumindest sicher sein, dass sie bei der Rückkehr von ihrer Reise noch alles so vorgefunden hat, wie sie es hinterlassen hatte.

Sie wird sich wohl während ihrer Urlaubsplanung ausgemalt haben, was Mäuse so veranstalten, wenn die Katze aus dem Haus ist. Auf dem Tisch tanzen ist da noch harmlos und führt selten zu tiefgreifenden Veränderungen. Wer sich nicht vorstellen kann, was alles passiert in einem Rathaus, während der Chef glaubt, endlich mal ausschlafen zu können und statt Akten wieder mal ein Buch zu lesen, kann mal den SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer aus Unterhaching fragen. Den wird es wohl in Kroatien aus seinem Campingstuhl gehauen haben, sollten ihn die Nachrichten aus der Heimat erreichen.

Denn vor seinem Rathaus weht jetzt die CSU-Fahne. Aufgestellt vom schwarzen Dreigestirn Richard Raiser, Florian Hahn und Korbinian Rausch. Stolz dokumentieren sie die Übernahme der Trutzburg im Ortszentrum mit vielen Bildern auf Facebook. Raiser führt als Dritter Bürgermeister aktuell in Vertretung die Amtsgeschäfte, Rausch ist Fraktions- und Ortsvorsitzender der CSU in Personalunion und strebt vermutlich nach Höherem. Und den Bundestagsabgeordneten Hahn haben die beiden Unterhachinger CSU-Größen offenbar als Promi zu dieser Wahlkampfveranstaltung (welche Wahl eigentlich?) mit CSU-Stoffbeuteln und anderen Devotionalien im und vor dem Rathaus eingeladen.

Panzer muss tapfer sein, wenn er zurückkommt. Das Bild von Franz Josef Strauß hängt bereits in seinem Zimmer, jede Stunde wird einmal die Bayernhymne gespielt und alle tragen Tracht und CSU-Stoffbeutel. Aber er ist nicht der einzige, dem die sturmfreie Bude zum Verhängnis wurde. Andernorts haben die grünen Stellvertreter die schwarzen Dienstwagen verkauft und Fahrräder angeschafft. Und auf einigen Rathausplätzen drehen sich jetzt Windräder.