Wen der Wiener Musiker und Feuilletonist Otto Weiß da genau im Sinn hatte, ist nicht überliefert. Aber er hatte zumindest eine sehr klare Vorstellung davon, wie er sich die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung vorstellt. "Geradezu ideale Nachbarn gibt's: man sieht sie nicht, man hört sie nicht, man kennt sie nicht!", schrieb der 1849 geborene Schriftsteller. Ein Credo, das sich auch heute noch so manch einer vorbetet, lauert das Grauen doch allzu oft direkt hinterm Gartenzaun - oder ein, zwei Gemeinden weiter.

In Höhenkirchen wären sie wohl ganz froh gewesen, in der jüngeren Vergangenheit aus der Nachbargemeinde Ottobrunn nichts, aber auch wirklich gar nichts hören zu müssen. Aber allzu laut schallten die Drohungen des Ottobrunner Bürgermeisters aus der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats bis nach Höhenkirchen: Entweder, rasselte Thomas Loderer mit dem sprichwörtlichen Säbel in Richtung Höhenkirchner Gemeinderat, ihr überdenkt den Standort für die Realschule, oder seine Gemeinde werde die Zustimmung verweigern. "Grottenfalsch", so Loderer, sei der Standort am Höhenkirchner Ortsausgang - die Schule gehöre in Form eines Campus in die Nähe des Gymnasiums. Und die Wucht dieser Warnung darf nicht unterschätzt werden, müssen doch alle Mitglieder im Schulzweckverband einem Standort zustimmen - also auch Ottobrunn.

Die Reaktion aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn ließ nicht lange auf sich warten. Und wie das bei einem handfesten Nachbarschaftsstreit so ist, fehlte auch der die nötige Schärfe nicht. Loderer, polterte UB-Gemeinderat Manfred Eberhard, halte die Höhenkirchner Gemeinderäte wohl für "zu wenig verantwortungsvoll" oder gar "zu blöd", die richtige Entscheidung zu treffen. Einen "Bärendienst" habe er dem Projekt Realschule erwiesen, da jetzt sicher einigen Höhenkirchner Gemeinderäten ein "Jetzt erst recht" durch den Kopf gehen könnte.

Da reden momentan viele in Ottobrunn und Höhenkirchen übereinander, die Gartenmauern werden noch einmal aufgemörtelt und die Zäune zusätzlich befestigt. Ganz getreu einem englischen Sprichwort, das besagt, der beste Nachbar bleibe der, den man von weitem grüßt. Oder im Sinne von Otto Weiß: den man am besten gar nicht mehr grüßt. Eine Realschule wird es so nicht geben. Man muss seinen Nachbarn ja nicht mögen. Aber wenn vor beiden Haustüren etwas Gemeinsames entstehen soll, sollte man zumindest miteinander reden.