Kolumne von Stefan Galler

Seien wir doch mal ehrlich (was wir entgegen der Meinung einiger Unverbesserlicher sowieso immer sind): Der Job des Münchner Landrats ist auch nur auf den ersten Blick attraktiv. Klar, man kommt ständig irgendwo hin, wo ein g'schmackiges Büfett aufgebaut ist, kann viele wichtige Dinge entscheiden und hat einen Chauffeur, der trotz Dauerstaus auf der B 471, der A 99, dem Mittleren Ring und der Rosenheimer Landstraße immer noch den schnellsten Weg von Garching nach Aying findet. Aber sonst? Verwaltungskram ohne Ende, auch mal drei Bürgerversammlungen an einem Abend an verschiedenen Eckpunkten Oberbayerns und neuerdings auch noch AfD-Querulanten im Kreistag - alles eher so angenehm wie eine Magenspiegelung, nur ohne Betäubung.

Apropos Gesundheit: Jetzt hat der höchste Mann im Landkreis auch noch das Virus an der Backe, also nicht er persönlich, aber sein Gesundheitsamt. Keine klaren Richtlinien aus dem Ministerium, Schulklassen in Quarantäne, Fußballplätze mit und ohne Zuschauer - das reinste Chaos und mit einem unschätzbaren Arbeitsaufwand für den Chef verbunden. Da müssten die bei der Kommunalwahl im März an Christoph Göbel abgeprallten Gegenkandidaten doch eigentlich froh und dankbar sein, dass es nix geworden ist mit dem Machtwechsel am Mariahilfplatz. Komischerweise macht aber neuerdings vor allem die SPD den Anschein, als würde sie sich verstärkt darum bemühen, dem CSU-Platzhirsch das abseits der kalten Tafeln nicht immer süße Leben noch ein bisschen unerfreulicher gestalten zu wollen. So fiel deren Kreisvorsitzender Florian Schardt zuletzt mit recht unverblümter Kritik am Corona-Management Göbels auf.

Nun könnte man das Sprichwort von der Eiche und dem Borstenvieh heranziehen. Aber hat sich nicht auch Heiner Janik wie ein mächtiger Baum gefühlt, ehe ihn die Sozialdemokratin Johanna Rumschöttel sensationellerweise aus dem Chefbüro im Landratsamt befördert hat? Ups, jetzt ist er uns rausgerutscht, der Name des verstorbenen Alt-Landrats. Hoffentlich ist Herr Göbel entspannt, sollte er diesen Text vorgelegt bekommen. Zuletzt eskalierte er im Kreistag regelrecht, als SPD-Kreisrätin Annette Ganssmüller-Maluche den Vorvorgänger erwähnte (und diesen dabei mitnichten diskreditieren wollte, sondern vor allem Göbel höchstpersönlich für Preiserhöhungen im MVV mitverantwortlich machte).

Die Rinde ist zuletzt ein bisschen dünner geworden, obwohl die Situation um den starken Mann im Landkreis allenfalls an jenes berühmte Westernmotiv erinnert: Ein paar versprengte Desperados lehnen sich gegen den allmächtigen Rinderbaron auf. Da gewinnt ja beileibe auch nicht jedes Mal der Underdog. Und der nächste Showdown ist sowieso erst in einer halben Dekade. Bis dahin wissen vielleicht auch die Sozialdemokraten, dass der Job im Landratsamt kein Zuckerschlecken ist. Und die Eiche hat noch ein paar Jahresringe mehr.