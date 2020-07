Kolumne von Stefan Galler

Mit der Masse marschieren wie die Lemminge, das ist nicht jedermanns Sache. Und kann gelegentlich ganz schön nerven, etwa dann, wenn man auch ohne Seuche gerne Abstand zu den bekanntlich nicht allseits liebenswerten Mitmenschen hält. In der Therme Erding etwa kann es zu Nicht-Corona-Zeiten schon mal vorkommen, dass einer ganzen Kindergeburtstagsgruppe feiertags der Einlass verwehrt wird, weil so viele Leute das Galaxy bevölkern, dass die Wartezeit an der Black Mamba die Dauer der Rutschzeit um das Hundertfache übertrifft. Von Tierparkbesuchen an Ostersonntagen oder dem Antritt einer Autoreise gen Italien am ersten Feriensamstag ist ebenso abzuraten.

Wer kann, der möge seinen Alltag doch lieber antizyklisch gestalten, also zum Beispiel den Wochenendeinkauf genau dann erledigen, wenn der Großteil der braven deutschen Familien am Mittagstisch sitzt. Gegen den Strom und den Trend schwimmen, eine kleine Revolution starten - das kann befreiend wirken. Also etwa eine Kreisausschusssitzung nach Aschheim verlegen, wie das Landrat Christoph Göbel in der abgelaufenen Woche getan hat. Alle betrauern den Wirecard-Flop? Pah, genau dort, wo gerade der größte deutsche Finanzskandal der vergangenen Jahrzehnte abläuft, essen wir ein paar Lachs-Canapés und bringen eine umweltfreundliche Zukunftsaktie auf den Weg. Nimm das, Jan Marsalek!

Apropos umweltfreundlich: Klar eckt Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber den MVG-Rädern bei vielen Leuten an, die den motorisierten Verkehr verringern wollen. Aber hey, cool ist das schon irgendwie, wenn man völlig anders denkt als alle anderen. Und sei es noch so sehr gegen den Zeitgeist. Seine souveräne Wiederwahl im März gibt Loderer doch recht. Alles eine Frage des Timings.

Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist grundsätzlich schwierig. Das gilt für alle Lebenslagen, etwa beim Ende der beruflichen Laufbahn. Der japanische Skispringer Noriaki Kasai stürzt sich mit fast 50 Jahren immer noch den Berg Isel hinunter, doch die Leistungen reichen längst nicht mehr aus, um spät zu landen. Klassischer Fall von Absprung verpasst. Diesen Fehler wollte die Planegger Familie Heide nicht machen: Erstmals nach 83 Jahren hat sich die Bierdynastie nicht mehr für das Wiesnzelt "Bräurosl" beworben. Streng antizyklisch, denn die Menschen wird es nach der Absage heuer womöglich 2021 mehr denn je nach dem größten Volksfest der Welt dürsten.

Auch am Aktienmarkt ist es diffizil, den richtigen Moment zum Einsteigen zu erwischen. Abgesehen davon, dass man von manchen Papieren sowieso die Finger lassen sollte (Wirecard!), ist auch hier antizyklisch ratsam. Also dann kaufen, wenn es runtergeht. Bei der SpVgg Unterhaching ist das erfahrungsgemäß immer in der Rückrunde so. Aber Vorsicht! Präsident Schwabl dreht gerade jeden Stein um - auch für die Haching-Aktie könnte es demnächst antizyklisch laufen.