Von Iris Hilberth, Landkreis München

Die Deutschen sind eifrige Spender. Vom Weltmeistertitel ist jedes Jahr die Rede, meist im Dezember, wenn um Weihnachten herum das Geld besonders locker sitzt, um es gemeinnützigen Organisationen und Bedürftigen zugute kommen zu lassen. Dass wirklich ziemlich viel Geld fließt, zeigt etwa die Summe aus dem Jahr 2021, ein Rekord: Nach Berechnungen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) kamen etwa 12,5 Milliarden Euro an Spendengeldern zusammen. Das ist wirklich weltmeisterlich und nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel: Eine anhaltende Hilfsbereitschaft ist aktuell wieder zu beobachten, auch im Landkreis München wird für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Vereine rufen zu Spenden auf, Ehrenamtliche sortieren Hilfsgüter, Firmen organisieren den Transport in Richtung Rumänien und ukrainische Grenze. Dieses Engagement ist großartig. Das ungebrochene, mitunter überbordende Spendenbedürfnis der Leute ist es nicht immer.

Es gibt ja so viel, was man noch spenden könnte. Pullover, Hosen, Socken, und die olle Jacke passt auch nicht mehr - manch einer findet da so einiges im Kleiderschrank, was er eh nicht mehr anzieht. Also ab damit in die Ukraine. Dass aber gar keine Kleidung gesammelt wird, hat man glatt überlesen. Macht ja nichts, denkt sich der Spender offenbar, wird schon jemand brauchen können. Isomatten, Decken, Schlafsäcke, Babynahrung, Windeln, Hygiene-Artikel, Taschenlampen und Desinfektionsmittel hatte man eben gerade nicht da. Aber spenden ist spenden.

Und so stapeln sich bei manchen Helfern vor der Tür ungewollte Gaben. Die Lastwagen sind bereits voll, die Lager quillen über und die engagierten Leute müssen über Säcke und Kisten krabbeln, gefüllt mit haufenweise Klamotten, um überhaupt aus dem Haus zu kommen. Man hört sie rufen: "Bitte nichts mehr abgeben. Wir können nicht mehr. Wir brauchen eine Pause." Doch ist das Fluten der Vorgärten von engagierten Ehrenamtlichen nur schwer zu stoppen. Hat es sich erst einmal herumgesprochen, dass da jemand sammelt, bleibt kein Keller, kein Schrank und kein Dachboden unangetastet.

Denn mit dem guten Gefühl der Hilfsbereitschaft lässt sich auch prima Platz schaffen zu Hause. Man ist meist nicht auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs angewiesen und kann sich sogar einreden, etwas Gutes getan zu haben. Wer schon mal einen Bücherflohmarkt für einen guten Zweck organisiert hat, wird sicher Jahre später noch daheim auf riesigen Lagern mit alten Schwarten sitzen oder große Mühe gehabt haben, all die längst überholten Reiseführer, die billigen Groschenromane und verstaubten Reader's Digest-Ausgaben zu entsorgen.

Vielleicht denken selbst diejenigen, die ihr abgeschlagenes Küchengeschirr, aus der Mode gekommene Bilderrahmen oder Kanister mit Altöl in den gemeindlichen Wertstoffsammelstellen für Glas, Papier und Plastik abstellen, dass sich da bestimmt noch jemand drüber freuen würde. Tut aber keiner. Und noch ein kleiner Tipp: Wenn die Freiwillige Feuerwehr mal wieder zu Spenden aufruft: Alte Gartenschläuche braucht die nicht.