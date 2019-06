6. Juni 2019, 21:50 Uhr Kreis-SPD Letzter Ausweg

"Es ist fünf vor zwölf": Mit der Wahl des bisher weitgehend unbekannten Florian Schardt aus Ottobrunn zu ihrem neuen Vorsitzenden hofft die SPD im Landkreis München auf ein Ende der Dauerkrise

Von Iris Hilberth

Wenn die Sozialdemokraten in der Krise stecken - was seit einigen Jahren ein Dauerzustand ist - dann zitieren sie besonders gerne Willy Brandt. Das erinnert an gute alte Zeiten der SPD, und es soll motivieren, weiter zu kämpfen. Am Mittwochabend im schwülwarmen Münchner Zimmer des Hofbräuhauses war es der Kirchheimer Ewald Matejka, der beim Parteitag des Unterbezirks ans Mikrofon trat und den Genossen einen Ausspruch des großen Sozialdemokraten ins Gedächtnis rief: "Zur Summe meines Lebens gehört im Übrigen, dass es Ausweglosigkeit nicht gibt."

Der Ausweg der Kreis-SPD aus ihrer misslichen Lage nach drei desaströsen Wahlen lautet personelle Neuausrichtung. Die 89 Delegierten machten an diesem Abend den bislang eher unbekannten Ottobrunner Florian Schardt zu ihrem neuen Vorsitzenden. Nun war es nicht so, dass die SPD-Mitglieder im Landkreis München ihrem alten Vorstand die verdammt lange ersehnte Kehrtwende vom Abwärtstrend zu einer Partei mit Zukunft nicht mehr zugetraut hätten; die bisherige Vorsitzende Bela Bach, ihr Stellvertreter Rainer Oesmann sowie Kassier Albert Kirnberger wollten schlichtweg nicht mehr kandidieren.

Seltene Einmütigkeit: Die Delegierten des SPD-Unterbezirk-Parteitags im Münchner Hofbräuhaus wählen den neuen Vorstand fast einstimmig. (Foto: Claus Schunk)

Als die 28-jährige Bach in ihrer Abschiedsrede die vier Jahre ihrer Amtszeit, die sie freundlich als "turbulente Zeiten" bezeichnete, noch einmal aufarbeitete - vom anfänglichen "Schulz-Hype", als noch alles möglich erschien, bis zu zehn Prozent bei der Europawahl - dürfte auch der Letzte im Saal ihre Entscheidung verstanden haben, sich jetzt erst einmal auf ihr zweites Staatsexamen als Juristin zu konzentrieren. Gleichwohl sagte Bach, die den Einzug in den Bundestag zweimal verpasste: "Ich bin nicht frustriert." Sie sei nicht in die SPD eingetreten, um Karriere zu machen, sondern engagiere sich aus Überzeugung. Und sie ist sich sicher: "Es gibt weiterhin eine Sehnsucht nach einer starken Sozialdemokratie."

Wie groß diese Sehnsucht innerparteilich ist, verbunden mit einem noch nicht abgeschlossenen Wundenlecken, blieb trotz allem Bemühen, den Blick nach vorne zu richten, bei diesem Treffen nicht verborgen. "Ich leide wirklich an dem, was da mit uns geschieht", sagte der ehemalige Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer. Seit 2003 werde die SPD nur noch als zerstritten wahrgenommen. "Wir sind nur die Ersatzspieler, die schauen, was die großen Spieler auf dem Platz treiben", analysierte Matejka die Situation im Kreis. "Aber das Spielsystem funktioniert nicht mehr."

Der 37-jährige Florian Schardt steht nun an der Spitze der Kreis-SPD. (Foto: Claus Schunk)

Dass eine neue taktische Ausrichtung bald drei Jahrzehnte nach Willy Brandt für die Abwehr der drohenden Ausweglosigkeit dringend geboten ist, ging als Appell von diesem Parteitag aus. Der neue Vorsitzende Schardt sieht vor allem in der Digitalisierung eine "riesengroße Herausforderung, der wir uns stellen müssen". Für ihn ist dieser Wandel auch die Chance für die SPD, sich ganz neu zu erfinden. Themen setzen, Inhalte und Ideen entwickeln, etwa für all die Beschäftigten in den Branchen, von denen jetzt noch keiner weiß, wie sie mal aussehen werden. "Wir waren eine Partei des Aufstiegs, jetzt muss die SPD eine Partei des Umstiegs werden", sagte Schardt. Er findet: "Keine Partei ist so glaubwürdig wie wir, diesen Umstieg zu organisieren." Auch der SPD-Europakandidat Korbinian Rüger aus Planegg mahnte an: "Es ist fünf vor zwölf. Wenn wir so weitermachen, sind wir in zwei Jahren bei fünf Prozent." Die SPD müsse aus dem Scherbenhaufen eine Chance ergreifen, es müsse bei allen ankommen, "dass wir für die jungen Leute da sein müssen", sagte der 30-Jährige und forderte: "Wir müssen jetzt eine neue Partei bauen."

Personell hat die Kreis-SPD diesen Weg bereits eingeschlagen. Mit Schardt hat sie jemanden an die Spitze gewählt, den, wie er selbst sagte, "vor fünf oder sechs Wochen noch niemand auf dem Zettel hatte". Bei nur einer Gegenstimme erzielte er ein bemerkenswertes Ergebnis. Dass er keine hundertprozentige Zustimmung bekam, wertete der 37-Jährige in Erinnerung an den Kanzlerkandidaten Martin Schulz als gutes Zeichen: "Als das letzte mal einer hundert Prozent bekam, war das kein gutes Omen."

Die Jungen sollen es richten: Die 28-jährige Bela Bach. (Foto: Claus Schunk)

Auch zwei seiner drei Stellvertreter sind neu im Amt. Ramona Greiner (Grünwald) erhielt 78 von 83 gültigen Stimmen, der Putzbrunner Bürgermeister Edwin Klostermeier 79. Annette Ganssmüller-Maluche wurde als Vize bestätigt, musste sich allerdings mit 50 Stimmen begnügen. Vor dem Parteitag hatte es über eine erneute Kandidatur der Ismaningerin Streit gegeben. Sie war in einem Vorschlag unter anderem von SPD-Landeschefin Natascha Kohnen nicht vorgesehen gewesen. Ganz neu im Vorstand ist Kassiererin Christine Himmelberg. Die Taufkirchnerin war erst 2017 nach der Bundestagswahl in die SPD eingetreten, "um etwas gegen die erstarkende AfD zu tun", wie sie sagt.