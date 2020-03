Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben. Seit Beginn der Corona-Krise mangelt es vor allem in Altenheimen, Kliniken und Pflegediensten an ausreichender Schutzkleidung und Atemmasken für die Mitarbeiter. Während Politiker überall im Land versuchen, die so dringend benötige Ausrüstung zu beschaffen, machen sich immer mehr Betriebe und Initiativen daran, selbst Hand anzulegen. Die aktuelle Krise weckt den Erfindergeist bei vielen Menschen und Firmen.

Detailansicht öffnen Schutzmasken zu nähen ist für den Ismaninger Trachtenhersteller Neuland. Sohn Vitus Ganter musste als Modell herhalten, um die Passform zu testen. Der Betrieb hat die Masken auch an Krankenhäuser weitergegeben, das Urteil der Fachleute steht noch aus. (Foto: Claus Schunk)

In Ismaning gibt es seit fast 75 Jahren den Trachtenhersteller Lorenz Ganter. Als einer der ältesten Trachtenkonfektionäre im Freistaat werden in der Manufaktur oberbayerische Loden- und Trachtenbekleidung produziert. Ganz der Tradition verschrieben, fertigt der Ismaninger Betrieb alle Modelle nach altbewährten Methoden in der eigenen Werkstatt. Weil aber im Moment ganz andere Dinge gebraucht werden, haben Dieter Ganter und seine Mitarbeiter ihre Arbeit am vergangenen Sonntag umgestellt: Jetzt werden Mundschutzmasken genäht. Seine Frau habe ihn auf die Idee gebracht, sagt Ganter. Beim Durchforsten des Internets sei sie darauf gestoßen, dass zum Beispiel das Krankenhaus Dritter Orden in München waschbare Behelfsmasken suche, nicht für das medizinische Personal, aber für alle anderen.

Detailansicht öffnen Wo sonst Trachtenschürzen oder Blusen produziert werden, näht Lore Ganter jetzt Atemschutzmasken, für Erwachsene mit buntem Band. (Foto: Claus Schunk)

"Dann haben wir ein bisschen darüber geredet, dass wir da ja helfen können" - und schon hat sich Ganter an die Arbeit gemacht. Zwei Musterteile seien schnell geschneidert gewesen, sagt der Meister, das erste habe gleich "gut funktioniert, beim zweiten haben wir ein bisschen nachbessern müssen". Und nach einer kleinen Optimierung des Schnitts haben er und seine Leute gleich damit angefangen, die Masken aus waschbarem Baumwollstoff zu nähen. Erwachsene bekommen sie in Weiß mit bunter Einfassung, für Kinder haben Ganter und seine Mitarbeiter karierten Stoff ausgesucht, wie der Schneidermeister berichtet. Als Model für die kleinen Masken haben sein zehnjähriger Sohn und dessen vier Jahre alter Cousin gedient - und weil beide gut damit klar gekommen seien, hat Ganter am Schnitt nichts mehr verändert.

Nähen mit Zertifikat Nachdem der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angekündigt hat, Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat durch das Technische Hilfswerk mit zertifiziertem Material zu versorgen, aus denen Nähereien selbst Schutzmasken herstellen können, haben sich die ersten Freiwilligen beim Landratsamt München gemeldet. Behörden-Sprecherin Franziska Herr berichtet sowohl von Privatleuten als auch Teilnehmern von Repair-Cafés sowie Nachbarschaftshilfen, die bereits die Nähmaschinen bereit gestellt hätten. Nun wartet das Landratsamt noch auf die Vliesstoffe, aus dem die Masken gefertigt werden sollen. Der Stoff soll für FFP2- und FFP3-Masken zertifiziert sein. Zusammen mit dem Material werde das Landratsamt die Nähanleitung für diese Masken versenden. hilb

Mehr als 300 Masken für Erwachsene und Kinder hat der Ismaninger Fachbetrieb seit Anfang der Woche produziert. "Wir können uns vorstellen, dass wir bald schon 150 bis 200 täglich herstellen könnten", sagt Ganter und erzählt, dass er selbst ein wenig überrascht gewesen sei wegen der großen Resonanz auf seine Produkte.

Gleich am Montag sei zum Beispiel der Auftrag eines am Ort ansässigen Installateurs ins Haus geflattert, der 30 Masken für seine Beschäftigten bestellte. Auch die Vertreterin eines Münchner Krankenhauses habe Atemschutzmasken mitgenommen, und ein paar haben die Ganters auch an die Kinderklinik Dritter Orden geschickt. Jetzt müsse man abwarten, was die Fachleute sagen, so Ganter. Der 52-Jährige kann es nach eigenen Worten gar nicht so recht fassen, dass sich die Idee zur Produktion von Atemschutzmasken so gut hat umsetzen lassen. "Das ist großartig", lobt Ganter sein Team, in dem acht Leute arbeiten. Verkauft werden können die Masken bei Bedarf auch an Privatleute, wie der Schneidermeister sagt. Der Preis beträgt für das handgearbeitete Produkt aus einem strapazierfähigen Stoff, der sich bei bis zu 95 Grad in der Maschine waschen lässt, acht Euro.

Nicht ganz so professionell wie der Trachtenhersteller in Ismaning, aber mit nicht weniger Eifer und Sorgfalt sind die Näherinnen im Sozialkaufhaus Kinder-Klawotte der Arbeiterwohlfahrt in Ottobrunn bei der Sache. Dort nähen schon seit geraumer Zeit fünf Frauen aus Afghanistan, Frankreich und Deutschland gespendete Stoffe um, wie Leiterin Spiri Schnabel berichtet. Jetzt konzentrieren sich die Näherinnen auf die Produktion von Atemschutzmasken für Kinder und Erwachsene. Die ersten 30 Stück sind laut Schnabel schon ins örtliche Altenheim Hanns-Seidel-Haus gebracht worden. Nachdem man nach kleinen Anfangsschwierigkeiten nun "den Dreh raus hat" und die richtigen Schnitte gefunden habe, "läuft es fast in Fließarbeit", sagt Schnabel. Schnell sollen in der kleinen Klawotte-Näherei weitere 50 Stück folgen.

Spiri Schnabel ist nach eigenen Angaben sehr begeistert über die Kreativität, die eine solche Krise freisetzen kann - ganz nach dem Motto "Gibt dir das Leben Zitronen, mach' Limonade daraus", sagt die Klawotte-Leiterin und lacht.