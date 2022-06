Bei einem Autounfall auf der Margaretenstraße in Krailling ist am Sonntagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Beim Rangieren in eine Parkbucht stieß eine 27-jährige Puchheimerin mit dem Auto eines 51-Jährigen aus Gräfelfing zusammen. Durch den Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt, laut Polizei entstand jedoch ein Schaden von 10 000 Euro. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Über die Unfallursache machten beide unterschiedliche Angaben: Der Mann behauptete, die Frau sei rückwärts gefahren, wohingegen die Frau behauptete, der Mann habe den Sicherheitsabstand nicht eingehalten und sei zu schnell gefahren.