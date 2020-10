Von Gudrun Passarge, Garching

Bauherren müssen sich wohl künftig in Garching stärker an den Infrastrukturfolgekosten beteiligen als bisher. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat, den Betrag pro Quadratmeter von bisher circa 95 auf 115,10 Euro anzuheben. Das Geld soll der Stadt helfen, die für neue Bewohner notwendigen Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Turnhallen zu schaffen. Wie Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ausführte, liegt Garching mit diesem Betrag im Bereich dessen, was die Nachbarkommunen verlangen.

Die Kosten werden bei neuen Bebauungsplanverfahren erhoben oder bei Gebietsausweisungen. Davon betroffen wären also beispielsweise auch schon die geplanten Projekte am Hüterweg und auf dem Baudisch-Grundstück, wie die stellvertretende Bauamtsleiterin Annette Knott auf Nachfrage im Ausschuss sagte. Die Gebühr für infrastrukturelle Folgelasten wird in Garching seit 2010 erhoben. Bei der neuen Berechnung geht die Verwaltung bei der Einwohnerprognose von 8124 Neubürgern aus, darunter ein Anteil von 1390 Kindern. Für sie müssen Kinderbetreuungsplätze und eine Schule vorgehalten werden. Die Kosten für die Betreuungsplätze werden in der Vorlage für die Stadträte auf mehr als 45 Millionen Euro beziffert, wobei eine Förderung von circa elf Millionen Euro angenommen wird. Beim Schulbau veranschlagt die Verwaltung samt Sportflächen circa 35 Millionen Euro. Daraus ergebe sich ein Teilbetrag von 105,50 Euro. Hinzu kommen aber noch die Kosten für die Dreifachturnhalle und den Bürgerpark, was noch einmal 9,60 Euro ausmacht. Bei studentischem Wohnen wird nur der letzte Betrag erhoben, da die Verwaltung davon ausgeht, dass Studenten keine Kinder haben, also auch keine Betreuung in Anspruch nehmen. Bei normalen Bauprojekten ist der Gesamtbetrag von 115,10 Euro pro Quadratmeter fällig. Zusätzlich wird im Beschluss festgehalten, dass nach Abzug aller Lasten mindestens ein Drittel der Bodenwertsteigerung beim Bauherren bleiben soll.

In der Diskussion im Bauausschuss zeigte sich Albert Biersack (CSU) erstaunt über die Einwohnerprognose. "Dann wären wir bei 27 000 Einwohnern am Ende, das ist eine Zahl, die mir so nicht geläufig ist." Der Bürgermeister verteidigte die Berechnung seiner Verwaltung. Sie gehe vom neuen Flächennutzunsgplan aus und schließe außer den Baugebieten auch die Nachverdichtung mit ein. Biersack äußerte vor allem die Befürchtung, dass höhere Infrastrukturfolgelasten auf die Käufer umgeschlagen würden. "Da begeben wir uns in die Rolle, dass wir uns an der Preissteigerung beteiligen beziehungsweise sie antreiben", sagte Biersack und plädierte deswegen für Zurückhaltung. Dritter Bürgermeister Joachim Krause (SPD) fand die Beträge nicht so hoch. Würde die Stadt sie nicht vom Bauherren verlangen, gab er zu bedenken, müsste die Allgemeinheit die Infrastruktur alleine bezahlen. Und Bastian Dombret (FDP) brachte den Einwand vor, dass vermutlich die Stellplatzsatzung mehr zur Kostensteigerung beitrage als die Infrastrukturfolgekosten. Der Empfehlungsbeschluss wurde gegen drei Stimmen der CSU gefasst. Von den Christsozialen stimmte nur Zweiter Bürgermeister Jürgen Ascherl dafür.