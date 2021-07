Von Udo Watter, Ottobrunn

Vielleicht ist die menschliche Stimme das vielseitigste Instrument überhaupt. Auf jedem Fall kann sie, selbst wenn sie nur in gesprochener Variante auftritt, heftige Reaktionen und sehr unterschiedliche Echos hervorrufen: sich einerseits sanft in Gehörgänge schmeicheln, Seelensaiten zum Klingen bringen oder aber beim Zuhörer den Wunsch nach einem Kübel oder Taubheit fördern. Besonders nervig für halbwegs intelligente Ohren sind zum Beispiel weiblich-weiche Radiostimmen, die - verliebt in die eigene Süßlichkeit - einem penetrant empfehlen, zu den zweiten Sätzen klassischer Musikwerke "zu entspannen und zu genießen".

Ja, eine schöne Stimme im konventionellen Sinne allein macht noch keinen Erfolg aus, sie sollte auch etwas zu sagen (oder zu singen) haben, unter der Oberfläche des reinen Wohlklangs Substanz und Charakteristik entfalten. Der jungen deutschen Sängerin Laura Kipp, die an diesem Freitag, 9. Juli, die Auftaktveranstaltung des Jazzfests in der Reihe "Ottobrunner Konzerte" gestaltet, könnte man ja im ersten Moment auch fast vorwerfen, eine zu perfekt-sanfte Klangfarbe ins Spiel zu bringen, etwa, wenn sie zum titelgebenden Song "Quiet Land" ihres neuen Albums anhebt. Ist das nicht ein bisschen zu viel Hochglanz-Melancholie? Es ist aber nur ein kurzer Moment, denn diese Stimme trifft schnell einen Nerv beim Zuhörer und hat viele Facetten. Auch die Stücke auf dem Album - das Konzert im Wolf-Ferrari-Haus wird quasi ein CD-Release-Konzert - bieten in ihrer Unterschiedlichkeit und Genre-Mixtur genug Gelegenheiten, ihre Klangfarbenvielfalt und ihre tiefen Texte zu demonstrieren. Cornelius Claudio Krusch, der mit seinem Bruder Johannes Tonio die Ottobrunner Konzerte als künstlerischer Leiter organisiert (und "Quiet Land" produziert hat), lobt Laura Kipp, die in Schwaben aufgewachsen ist und mittlerweile in Paris lebt, mit einem Vergleich, der aufhorchen lässt: "Eine Sängerin, die von der Stimme her die deutsche Norah Jones ist."

Detailansicht öffnen Mit voller Kraft und Seele: die amerikanische Sängerin Gisele Jackson. (Foto: Veranstalter)

Er ist freilich mit seiner begeisterten Einschätzung nicht alleine. Niemand geringeres als Quincy Jones prophezeite der jungen Sängerin eine erfolgreiche Laufbahn, als sich die beiden 2017 bei den Stuttgarter Jazz Open kennenlernten: "Diese junge Frau braucht sich um ihre Karriere keine Sorgen zu machen. Sie ist hervorragend, und wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören", wird der Mann zitiert, der nicht zuletzt als Produzent von Michael Jackson Berühmtheit erlangte. Dass sie nun, ein paar Jahre später, in der Tat voll durchstarten dürfte, liegt auch an der Auswahl ihrer musikalischen Partner: Vor allem die Zusammenarbeit mit dem renommierten Jazz-Bassisten Jens Loh zeitigt sehr schöne gemeinsame Arrangements. "Wir haben uns über die Musik kennengelernt, wie ich das noch nie mit einem Menschen erlebt habe," erklärt Laura Kipp auf ihrer Homepage. "Unser ästhetisches Verständnis passt einfach perfekt zusammen," gibt Loh das Kompliment zurück. Auch der Rest des Ensembles, das in Ottobrunn auftreten wird, etwa der französische Pianist William Leconte, genießt hohe Reputation in der Szene. "Eine tolle Band", erklärt Cornelius Kreusch.

Auch am zweiten Tag des Festivals, Samstag, 10. Juli, wird eine charismatische Sängerin ihr Können zeigen. "Diesmal stehen weibliche Jazz-Stimmen im Vordergrund", so Johannes Kreusch. Die in Baltimore geborene Gisele Jackson, die die Aura und vokale Kraft einer amerikanischen Jazz-Diva à la Franklin entfaltet, aber auch Funk und Disco beherrscht, wird da der Special Guest sein. "Da hast an einem Tag den europäischen Pop-Jazz und am anderen Tag den amerikanischen Soul-Jazz", sagt Cornelius Kreusch. Zudem wird der österreichische Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig ein Star des Abends sein. "Er ist hervorragend und bringt einen Saal zum Kochen", lobt Kreusch. Gleichwohl gilt Wressnig als Künstler, der nicht um des Spektakels willen auftrumpft, sondern um der Hingabe an das geliebte Instrument willen. Er erhielt bereits fünfmal den legendären US-amerikanischen "Down Beat"-Preis als "Best Organ Player of the Year". Sein Stil wird als "heavy Organ Soul & Funk" etikettiert.

Detailansicht öffnen Laura Kipp. (Foto: Matthias Scheu)

Laura Kipp ist zwar tief verwurzelt im Jazz, doch auch Folk und Chanson gehören zu den Genres, die ihr liegen. Die Wahlpariserin stand bereits auf der Bühne mit Jazzgrößen wie eben Quincy Jones, George Benson und Dee Dee Bridgewater und sie sang im Bundesjazzorchester Deutschland. Ihr Album ist eine versierte Vokalreise durch Stilformen von Jazz über Pop bis Ballade und Soul. Dabei kann sie auch kokett und mit Verve agieren, die Stimme der Mittzwanzigerin klingt schon reif und gleichsam weit gereist - vom ruhigen Land Baden-Württemberg bis Paris und weiter.

Die beiden Kreusch-Brüder, die ja als international renommierte Musiker auch viel herum gekommen sind und teils länger in den USA studiert und gelebt haben, freuen sich als Konzertveranstalter derzeit besonders über ihre Kontakte und gute Vernetzung in der Jazz-Szene. "Wir machen das als Passion, aus einem inneren Drang heraus", erklärt Johannes Kreusch, "wir wollen unsere Festivals und Konzerte auch unter schwierigen Bedingungen realisieren." So gelang es ihnen auch im vergangenen Jahr, die eine oder andere Veranstaltung in den kurzen Zeitfenstern, in denen es möglich war, auf die Beine zu stellen, nicht nur in Ottobrunn. Dort war vor Kurzem der Auftritt von "Quadro Nuevo" zu ihrer Freude ausverkauft. Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde inklusive dem musikaffinen Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) sowie Horst Frank, Leiter des Wolf-Ferrari-Hauses, tut ihr Übriges. "Kultur ist notwendig für unsere Gesellschaft", betont Cornelius Kreusch im Gedanken an die diesbezüglichen Verwüstungen durch die Pandemie. Man könnte auch sagen: So schön die Stimme der Kultur ist, ihr wurde in den vergangenen anderthalb Jahren nicht oft genug zugehört.

Detailansicht öffnen Der österreichische Hammond-Organist Raphael Wressig (Foto: Erwin Saidnader)

Infos und Tickets unter Tel: 089/608 08 302, www.wfh-ottobrunn.de & Reservix Ticket-Email: wfh@ottobrunn.de. Die Konzerte am 9. und 10 Juli im Wolf-Ferrari-Haus beginnen jeweils um 20 Uhr.