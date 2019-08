Die Unterbiberger Hofmusik verbindet auf dem neuen Live-Album "Dahoam und retour" bayerische Musik mit Einflüssen vor allem aus muslimischen Ländern - zum Beispiel in einer ägyptischen Version des Liedes "Was gibt's denn heit auf'd Nacht"

In den USA ist "the pursuit of happiness", das Streben nach Glück, ein Verfassungsprinzip. So verführerisch dieses Prinzip erst mal klingt, läuft es doch auch Gefahr, allzu materialistische Sehnsüchte zu legitimieren und diese mit echtem Glück zu verwechseln. Wahrscheinlich ist es ohnehin wichtiger, heimisch zu sein in der Welt, ob man es nun wie Novalis ("Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein") oder wie Ottfried Fischer als Sir Qickly ("Dahoam is, wo's Gfui is") ausdrückt. Oder andersrum gesagt: Entfremdung fördert Fremdenangst, und Angst war selten ein guter Ratgeber auf dem Weg zum Glück.

Unter der Angst vor dem Fremden dürften die Mitglieder der Unterbiberger Hofmusik noch nie gelitten haben. Für sie sind musikalische Grenzüberschreitungen, Offenheit und intellektuelle Neugier schon lange wichtige Elemente und Inspirationsquellen. Die souveräne Verbindung der eigenen kulturellen Prägung mit Einflüssen aus anderen Weltgegenden gehört zur kreativen DNA des Ensembles aus dem Neubiberger Gemeindeteil Unterbiberg, und natürlich hat gerade die Musik als Kunst, die ungefiltert Emotionen transportieren kann, einen unschätzbaren kommunikativen Vorteil. "Dahoam und retour" heißt die neue CD der Gruppe, deren Herzstück das Ehepaar Irene und Franz Josef Himpsl ist sowie deren Söhnen Xaver Maria, Wiggerl und Franz junior. Sie gehört zu den Pionieren der Neuen Volksmusik und unter anderem hat sie 2010 den Tassilo-Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung gewonnen.

Das neue Live-Album, ein Konzertmitschnitt von einem Auftritt der Hofmusik im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen, wird offiziell am 13. September im Handel erscheinen - man kann die CD inklusive einer DVD mit Konzertvideos und Reiseerinnerungen von Tourneen in Ägypten, Tunesien oder Indien nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne schon jetzt auf der Homepage der Gruppe vorbestellen.

Als Trompeter und Hornist Xaver Maria Himpsl seinem Vater Franz Josef den Namen des aktuellen Programms vorschlug, dachte der sich sofort: "Dahoam und retour? Des passt." Denn man frage sich gleich ein wenig irritiert: "Wo ist da jetzt fremd? Wo ist daheim?" Irritieren, neugierig machen, das versierte und mitunter augenzwinkernde Wechselspiel mit vertrauten sowie exotischeren Klängen und Rhythmen beherrschen die Himpsls eben besonders gut. Unterstützt werden sie dabei oft von hochkarätigen Gastmusikern wie Matthias Schriefl (Trompete) oder Wolfgang Lackerschmid (Vibrafon), auf der CD sind zudem Posaunist Mathias Götz und Tubist Florian Mayrhofer zu hören.

Detailansicht öffnen Musikalische Grenzgänger: die Unterbiberger Hofmusik. (Foto: Lena Semmelroggen)

Gleich das erste Lied "Bavarabica" ist ein eindrückliches Exempel für die Unterbiberger Crossover-Klasse: Es fängt mit bayerisch-beschwingten Klängen an, die zugleich eine wohlige Heiterkeit atmen, welche das Ohr sozusagen in folkloristischer Sicherheit wiegen. Leises Trommeln setzt ein, untermalt die Stimmung, dann wird es - zack - schärfer, der Rhythmus und die Klangfarben orientalischer, Trompeten heulen auf. Auf der DVD kann man dazu ein schönes Video sehen: Da schreitet Franz Josef Himpsl, stilecht in Lederhose und roter Weste gewandet, erhabenen Schrittes vor der ikonischen Kulisse der Pyramiden durch den Wüstenstaub, um dann dekorativ mit seinem Trompeteneinsatz zu beginnen. Die Filmaufnahmen an dem berühmten Ort dazu waren so "legal bis halblegal", wie Franz Josef Himpsl schmunzelnd verrät, ständig habe man Menschen abwimmeln müssen, die Geld verlangt hätten.

Unterstützung erfuhren die Unterbiberger dabei übrigens vom mitgereisten Peter Vaitl, seines Zeichens langjähriger Oberarzt am Haarer Klinikum, Initiator der "Seelen-Art"-Reihe im Kleinen Theater Haar und ebenfalls Tassilo-Preisträger. Überhaupt vermitteln die Filme und Videos von diversen Auftritten und gleichsam spontanen Musikeinlagen (im Flugzeug über Iran!) aus verschiedenen Ländern einen guten Eindruck, von der Wirkung, welche die Hofmusik bei ihrem (meist) muslimischen Publikum gemacht hat. Das unprätentiöse Interesse an anderen Kulturen, das sich nicht zuletzt in der überraschenden Entfaltung von anderen volksmusikalischen Ausdrucksformen manifestiert, ist beinahe vor jedem Auditorium ein Türöffner. Was speziell Franz Josef Himpsl noch auszeichnet, ist sein Interesse an Sprachen wie Türkisch und Arabisch, und die Bereitschaft, diese (nicht unbedingt perfekten) Kenntnisse ungeniert auszusprechen: "Die Leute hängen einem an den Lippen", sagt er. "Uzun Innsbruck", das zweite Stück auf dem Album, ist eine alpenländisch-türkische Melange - aus "Uzun ince bir yoldayim", gesungen vom Volkssängers Aşık Veysel mit "Innsbruck, ich muss dich lassen" eine Choral von Heinrich Isaak.

Überhaupt, so erklärt Himpsl, sei die bayerische und türkische Vokalharmonie so ähnlich, dass die Zuhörer oft behaupten, keinen relevanten Unterschied wahrgenommen zu haben. Eine Schau bei den Konzerten ist stets die "Seewirt Polka", eine bairisch-ägyptische Version zwischen "Ja, was gibt's denn heit auf d'Nacht, heit gibt's a Rehragout" respektive "Eh leyla Reragu Reragu". Für Franz Josef Himpsl, der in der Türkei einmal auf die Frage, ob er Christ sei, geantwortet hat "Biertrinker", ist die Möglichkeit, Menschen auf der Bühne zu begeistern, ein Geschenk. Er schwärmt von der "emotionalen Kraft der Musik" und sagt: "Wir wollen erst mal eine positive Stimmung reinbringen, zusammen eine Gaudi haben." Wenn man die Aufmerksamkeit des Publikums erst mal habe, dann ist die Pforte zur Botschaft schon geöffnet.

Detailansicht öffnen Bayerische Trompetenklänge vor imposanter Kulisse: Franz Josef Himpsl in Gizeh. (Foto: Matthias Ditscherlein)

Und die ist selbstredend auch eine gesellschaftliche, politische. Was in der Musik Erfolg zeitigt - die bayerische Kultur nach außen tragen und zugleich arabische, türkische oder auch mexikanische Einflüsse unorthodox und respektvoll zu integrieren - soll ja auch generell funktionieren. Und mit Blick auf die arabischstämmigen Menschen in Deutschland meint er: "Man kommt der Geschichte nicht aus und wir dürfen jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie vor vielen Jahren bei den Türken." Parallelgesellschaften seien da entstanden, weil die Integration nicht wirklich geklappt hat. Dass daran vor allem mangelnde Integrationsbereitschaft schuld gewesen sei, will er so nicht gelten lassen. "Jemand kann sich nicht selber willkommen heißen. Das müssen schon wir tun."

Passend dazu tritt die Unterbiberger Hofmusik am Samstag, 14. September, am Marienplatz bei der Veranstaltung "München isst bunt" auf (Beginn 16 Uhr). Das kulinarische Motto und Angebot - es wird Speisen aus allen mögliche Weltgegenden geben - wird flankiert von einem Programm, mit dem die Organisatoren ein Zeichen für kulturelle Vielfalt und gegen Hetze und Gewalt von rechts setzen wollen. Die Unterbiberger Hofmusik wird an dem Tag unmittelbar vor dem Syrischen Friedenschor auftreten und natürlich die Gelegenheit nutzen, die arabischen Einflüsse in der eigenen Musik zu präsentieren.

Die CD "Dahoam und retour" (inklusive DVD) ist von 13. September an im Handel, sie kann jetzt schon auf der Homepage des Ensembles (www.unterbiberger.de) vorbestellt werden.