Die Weltmusik-Gruppe Quadro Nuevo tritt am Samstag, 26. Juni, im Wolf-Ferrari-Haus auf. Danach steht am 9. und 10. Juli das Jazz-Festival an.

Von Irmengard Gnau, Ottobrunn

Johannes Tonio Kreusch und Cornelius Claudio Kreusch klingen beschwingt am Telefon, voller Tatendrang. Als Profimusiker haben die beiden Brüder zähe Monate hinter sich, ohne Auftritte und Publikumskontakt, ohne die magischen Momente, in welchen die Luft zu flimmern beginnt, die Musik Spielende und Hörende verbindet zu einer wogenden Einheit. Die Kreuschs wissen diese Atmosphäre zu erzeugen, wenn sie selbst auf der Bühne stehen, Johannes Tonio an der klassischen Gitarre, Cornelius Claudio am Klavier, und sie laden seit vielen Jahren Größen der Musik in ihre Heimat Ottobrunn ein. Die Ottobrunner Konzerte im Wolf-Ferrari-Haus, für die die Kreusch-Brüder als künstlerische Leiter verantwortlich zeichnen, haben sich seit ihrer Gründung 2008 zu einem festen Termin für Jazz-Kenner und Musikfreunde etabliert. 2020 fiel ein Teil der Konzerte der Pandemie zum Opfer, nun freuen sich die Veranstalter umso mehr auf die Auftritte in diesem Jahr.

"Die Kultur ist das Gesicht unserer Gesellschaft", sagt Cornelius Claudio Kreusch. "Ohne sie geht ein wichtiges Miteinander verloren." Deshalb, sagt Johannes Tonio Kreusch, "halte ich es auch für unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Kultur jetzt wieder auflebt." Im Wolf-Ferrari-Haus und dessen Leiter Horst Frank haben die Veranstalter der Ottobrunner Konzerte einen treuen Partner. Auch wenn die Zahl der Plätze im großen Saal aus Gründen des Gesundheitsschutzes weiterhin auf 162 begrenzt ist statt der sonst möglichen 441, öffnet das Kulturzentrum seine Pforten.

Nachdem Anfang Juni bereits die Rising Stars junge Klassik im Saal präsentiert haben, werden Quadro Nuevo am Samstag, 26. Juni, die Reihe der Ottobrunner Konzerte eröffnen. Das vielfach ausgezeichnete Instrumentalquartett um Saxofonist und Klarinettist Mulo Franzel gastiert erstmals im Wolf-Ferrari-Haus und bringt sein Programm "Mare" mit. Das wogt so entspannt wie verspielt zwischen italienischen Tangos, französischem Valse, ägäischen Mythen-Melodien, orientalischen Grooves, Brazilian Flavour und neapolitanischen Gassenhauern hin und her, inspiriert von den ausgedehnten Reisen der Gruppe.

Die Kreusch-Brüder sind mit Quadro Nuevo schon seit den Neunzigerjahren bekannt, haben schon gemeinsam gespielt. Dass die Echo-Jazz-Preisträger nun erstmals nach Ottobrunn kommen, freut die Leiter. "Die werden hungrig sein", ist sich Cornelius Claudio Kreusch sicher.

Am 9. und 10. Juli steht Ottobrunn dann ganz im Zeichen des Jazz. Beim Jazz-Festival präsentieren die Kreuschs dieses Jahr zwei spannende junge Künstler, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen. Laura Kipp gilt vielen als die neue Stimme des deutschen Jazz. Die 25-Jährige sang bereits mit internationalen Größen wie Quincy Jones und im Bundesjazzorchester. Kipp vereint gefühlvolle Intonationen und druckvolle Volten, sie verknüpft in ihrem Programm verspielten Jazz mit Chansons und Anleihen aus dem Folk oder Pop.

Für ihr Debutalbum "Quiet Land", das sie in Ottobrunn präsentiert, hat sich Kipp mit dem etablierten Bassisten Jens Loh zusammengetan, dessen Kompositionen Kipps gefühlvolle Texte tragen. Auf der Bühne begleiten die beiden der Franzose William Lecomte am Piano sowie der für den Grammy nominerte Drummer Eckhard Stromer. Das Quartett nimmt sein Publikum mit auf eine emotionale Reise von Kipps schwäbischer Heimat in die Großstadt Paris, wo sie am Konservatorium studiert hat.

Den zweiten Abend bestreitet der Österreicher Raphael Wressnig, der "den Saal zum Kochen bringen" wird, wie Cornelius Kreusch hofft. 1979 in Graz geboren entdeckte Wressnig bald die Hammond-Orgel als Instrument für sich. Mit seiner Soul Gift Band bringt er Soul und Funk so ausdrucksstark auf die Bühne, dass ihm das US-amerikanische Downbeat-Magazin schon mehrfach den Titel "Best Organ Player of the Year" verliehen hat.

An Wressnigs Seite steht in Gisele Jackson eine Sängerin, von der anzunehmen ist, dass sie den Titel des Abends "A Celebration of Soul, Funk, Rhythm & Blues" wörtlich nehmen wird. Ikonen des Funk & Soul wie Aretha Franklin, Mavis Staples oder John Lee Hooker waren Babysitter der in Baltimore geborenen Sängerin, wenn ihr Vater in der Küche seines Musikclubs Essen zubereitete. Ihre Karriere startete Jackson im Background-Chor von Ray Charles, sie sang in den Bands von Donna Summer und James Brown. Die Band komplettieren der Gitarrist Enrico Crivellaro und Hans-Jürgen Bart am Schlagzeug.

Die künstlerischen Leiter der Konzerte sind optimistisch, dass die Konzerte im vollen Umfang werden stattfinden können, auch das Gitarrenfestival, das nun nach zweimaliger Verschiebung von 17. bis 19. September im Kulturkalender steht. "Ein Urgefühl der Menschen ist Begegnung - das müssen wir wieder ermöglichen", sagt Johannes Tonio Kreusch. Dass die Menschen zunächst zögern werden, Live-Konzerte zu besuchen, fürchtet Cornelius Claudio Kreusch nicht. "Das ist wie Fahrradfahren", sagt er. "Man verlernt nicht die Freude an der Musik. Ich glaube, es wird nicht lange dauern und die Lust kommt wieder."

Tickets und weitere Informationen gibt es online unter www.Ottobrunner-Konzerte.com.