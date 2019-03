3. März 2019, 21:37 Uhr Konzert Vom Orient bis in den hohen Norden

Die Konzertreihe im Brunnthaler Musiksaal präsentiert ein Duo aus Harfe und Fagott

Von Julian Carlos Betz, Brunnthal

Etwas ab vom Schuss, aber doch einen Besuch wert: Im Musiksaal der Gemeinde Brunnthal werden seit mehr als 30 Jahren Konzerte gespielt. Was dem Ort an Größe und Bekanntheit fehlt, macht das Programm mit raffinierter Vielfalt wett. Von dem barocken Alessandro Marcello, über den vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohenen Komponisten Shalan Alhamwy, bis zu dem im Münchner Norden wohnhaften Kirchenmusiker Jörg Duda, war einiges zu hören an diesem Abend zwischen Winter und Frühling. Gespielt von der Harfenistin Irene Fenninger und dem Fagottisten Felix Eberle erreichten die Stücke des Abends sämtlich ihr gestecktes Ziel, einen harmonischen Korpus zu bilden, und setzten sich dabei gleichzeitig von gängigen Standard-Repertoires ab.

Feinfühlig und zaghaft führte das Duo in den Abend ein mit Marcellos Oboenkonzert in D-Moll, arrangiert für Harfe und Fagott. Das sozusagen doppelt bearbeitete Konzert - Johann Sebastian Bach hatte das Stück bereits für das Cembalo bearbeitet - deutete stark auf Bachs Interpretation kontrapunktischer Gestaltung hin. Besonders der Mittelsatz klang sehr nach seinen Violinkonzerten und auch die Triller am Fagott, sauber gespielt von Eberle, die intensiven Forte-Stellen an der Harfe schlossen den Eindruck einer echt bach-barocken Komposition ab. Mit einer romantischen Fantasie von Albert Zabel über einige Motive aus der Oper "Faust" von Charles Gounod ging es dann weiter: Das Stück für Solo-Harfe ließ Fenninger das Publikum in eine völlig andere Stimmung entführen. Gerade in den temporeichen Passagen drängte sich ein Gitarren-ähnlicher Klangeindruck auf, schöne Bassfolgen und dramatisch wirbelnde Tremoli steigerten sich zu einer melodischen Motivfolge.

Zum Abschluss der ersten Hälfte durfte sich der Zuhörer in die orientalische Welt der 5/4- und 7/8-Takte mitnehmen lassen. Das einzige "Originalwerk" des Abends, so Eberle, sei eine Auftragsarbeit an den Damaszener gewesen. Der Mittelsatz stehe unter dem Motto "in memoriam" an einen verstorbenen Freund des Komponisten, erklärte der Musiker des WDR-Funkhausorchesters. Beeindruckend an der vielschichtigen Komposition waren das Schwanken zwischen bedrohlicher Zuspitzung und clownesker Marschrhythmik, im zweiten Satz bestach das kontrolliert-elegische Herabsteigen des Fagotts in die tieferen Töne mit einem interferierenden, harten Fortissimo dazwischen sowie ein langes, intensives Vibrato im dritten Satz, während beide Musiker sich tänzerisch in der Melodie umeinander herum bewegen, leicht versetzt für das europäische Ohr, beschwingt und gerade nicht sentimental angesichts des zweiten, schwermütigen Satzes.

In der zweiten Hälfte des Abends wiederholte sich die interessante Gestaltung des Programms mit einer erneuten, eingängigen 'Ouvertüre' durch Reinhold Glières Impromptu op. 35, Nr. 9. Französische Romantik, komponiert von einem in Moskau ausgebildeten Sachsen. Mit Astor Piazzolla durfte Fenninger dann noch einmal ihr Solo-Können beweisen: Sie spielte Vivaldis Jahreszeiten "Winter" und "Frühling", passend zur Gegenwart, wie sie sagte.

Zum Abschluss feierte Eberle ein kleines Fest zu Ehren seines Instruments: besonders "basslastig" sei die für Tuba und Harfe geschriebene "Fantasia II", op. 29, Nr. 2 von Jörg Duda und damit sehr gut geeignet, auch einmal das tiefe Repertoire seines Instruments vorzuführen. Die musikalische Darbietung geriet damit abwechslungsreich und gehaltvoll, im "valse berceuse" prunkte Fenninger mit anspruchsvollen, dichten Klangfolgen, finnische Volksweisen bildeten den Kern des Ganzen, der sich im Larghetto auf der Harfe ausbreitete und in einem gemeinsamen Abstieg auf der Tonleiter unprätentiös sein Ende fand.