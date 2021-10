1927 haben sechs Musiker in Berlin ein Gesangsensemble gegründet, dessen Musik nicht in Vergessenheit gerät: die Comedian Harmonists. Lieder wie "Veronika, der Lenz ist da", "Mein kleiner grüner Kaktus" oder "Wochenend und Sonnenschein" sind längst Klassiker geworden und werden von immer neuen Generationen gesungen. Die Comedian Harmonists Today, die alle als Solisten auf diversen Konzert-, Opern- und Musicalbühnen zuhause sind, haben sich aus Liebe zur Musik der Comedian Harmonists zusammengetan. Am Sonntag, 10. Oktober, gastiert das Ensemble, das von der Presse für seinen "warmen und zarten, selten schmetternden Gesang" gelobt wird, im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus. Das Konzert unter dem Motto "Ein neuer Frühling" beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es über https://wfh-ottobrunn.reservix.de.