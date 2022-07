Seit 2005 unterstützt die Stiftung der Kreissparkasse gemeinnützige Einrichtungen und Projekte im Landkreis München. Ihre Gründung jährte sich somit 2020 zum fünfzehnten Mal. Aus diesem Anlass wird an diesem Sonntag, 10. Juli, das Finale eines Wettbewerbs ausgetragen, der die Vielfalt des musikalischen Schaffens von Jung und Alt aus dem Landkreis abbildet: der Musikschulpreis. Pandemiebedingt konnte der für 2020 geplante Wettbewerb erst im Schuljahr 2021/22 ausgetragen werden. Er findet seinen Höhepunkt nunmehr am Sonntag im Kupferhaus Planegg, in einem Konzert mit sieben Auftritten von Kooperationsprojekten zwischen Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen aus dem Landkreis München. Teilnehmen werden circa 150 Musikerinnen und Musiker. Es wird Darbietungen von einem Sinfonie- und Streichorchester geben, barocke Solokonzerte, orchestrale Crossover-Musik, Percussion und Gitarrenklänge. Die Aufführenden kommen unter anderem aus der Musikschule Planegg-Krailling, der Jugendmusikschule Gräfelfing, der Musikschule und Grundschule am Wald Taufkirchen, den Musikschulen Neuried/Pullach und weiteren Musikschulen (Garching, Grünwald und Unterhaching). Der Konzertwettbewerb beginnt am Sonntag, 15 Uhr, die Preisübergabe soll gegen 17.15 Uhr stattfinden. Die Jury bilden Rudens Turku, die Sopranistin Francesca Paratore und der Dirigent Henri Bonamy. Die Schirmherrschaft hat Landrat Christoph Göbel (CSU). Es gibt Preise im Wert von 3000, 2000 und 1000 Euro sowie zusätzlich 1000 Euro für den Publikumspreis.