7. März 2019, 21:55 Uhr Konzert Musikalische Vexierspiele

Ensemble Haar präsentiert in seinem Frühlingskonzert Kleinode der europäischen Streicherliteratur

Von Udo Watter, Haar

Im Frühling wird das Licht intensiver, der Hormonspiegel steigt und nicht nur der Seidelbast, sondern auch die Sehnsucht nach romantischen Gefühlen beginnt mächtig zu erblühen. Die Ausschüttung von Glückshormonen forcieren und damit quasi musikalische Frühlingsgefühle erwecken wollen auch die Mitglieder des Ensembles Haar bei ihrem Konzert am Sonntag, 31. März.

Das Frühlingskonzert, welches das ambitionierte Laienorchester aus dem Münchner Osten im Bürgersaal spielt, verspricht dem Publikum "ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Musikerlebnis mit Spezialitäten der europäischen Streicherliteratur", wie Georg Freitag vom Ensemble Haar erklärt. Zur Aufführung kommen eher kürzere Werke von Francois Couperin, Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Christoph Friedrich Bach, Edward Elgar und Gustav Holst. Solisten sind der Cellist Klaus Kämper und der Violinist Winfried Grabe, der als Chef des Ensembles auch die Gesamtleitung inne hat. Der gebürtige Gelsenkirchener Kämper studierte Violoncello am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf und hat als Mitglied des international renommierten Cherubini Quartetts (1978 bis 89) die Konzertsäle der Welt kennen gelernt. Heute lebt er als freier Künstler in München und konzertiert solistisch oder als Gast in Kammermusik-Ensembles.

Neben Couperins "Pieces en concert" ist das Konzert in B-Dur für Violine, Streicher und Basso Continuo von Pergolesi zu hören, der vor allem für sein "Stabat Mater" bekannt ist. Über seinen Landsmann Vivaldi behaupten zwar böse Zungen, er habe ein und dasselbe Werk nur immer wieder neu variiert, aber der "Prete Rosso" (rote Priester), wie er wegen seiner feuerroten Haare genannt wurde, ist nicht ohne Grund nach wie vor einer beliebtesten Komponisten. Im Haarer Bürgerhaus wird sein Konzert für Violine und Violoncello mit dem Titel "Il Proteo sia il mondo al rovescio" (Proteus oder die Welt im Spiegel) zu hören sein. Er nimmt die damals aktuelle philosophische Diskussion von Wirklichkeit und Spiegelung der Wirklichkeit musikalisch auf und schafft ein Werk, bei dem die Solovioline ebenso die Stimme des Cellos übernehmen kann und umgekehrt - ein originelles musikalisches Vexierspiel.

Der deutsche Beitrag zum Frühlingsstrauß stammt von Johann Christoph Friedrich Bach, einer der vier komponierenden Söhne von Johann Sebastian Bach. Er wird wegen seiner langjährigen Anstellung am Bückeburger Hof auch gerne der "Bückeburger Bach" genannt. Das Ensemble Haar wird seine d-Moll-Sinfonie aufführen, ein Frühwerk. Zwei Stücke englischer Komponisten vervollständigen quasi den europäischen musikalischen Strauß: Von Gustav Holst, dessen bekannteste Komposition die Planetensuite ist, erklingt die St.Paul's Suite, worin er nicht zuletzt das berühmte englische Liebeslied "Greensleeves" mit einbaut und mehrfach variiert. Hinzu kommt noch Edward Elgars Serenade in e-Moll. Vor allem der zweite Satz, das Larghetto, wird hoch geschätzt. "Wir hoffen, dass unser Publikum den musikalischen europäischen Frühlingsstrauß in seiner bunten Vielfalt genießt, und wünschen allen ein vergnügtes Konzert", erklärt Georg Freitag.

Das Konzert am 31 März beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über www.ensemblehaar.de.