Modern Jazz, der zeitlos gut ist: Das Rick Hollander Quartet gilt bereits seit den Neunzigerjahren als Institution in der internationalen Szene. Das Ensemble, das aus drei US-Amerikanern und einem Deutschen besteht, wird am Montag, 14. Februar, in der Reihe "Ismaninger Jazz-Montag" in der Seidl-Mühle auftreten. Die Mitglieder sind allesamt Könner: Brian Levy gilt als einer der virtuosesten Saxofonisten seiner Generation, Gitarrist Paul Brändle versucht, ohne Effekthascherei den Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Mit Imagination und breitem musikalischen Spektrum agiert Matthew Adomeit am Bass. Bandleader und Drummer Rick Hollander, in Detroit geboren und in München lebend, zeichnet sich durch einfühlsames Begleiten aus und hat schon mit diverse Größen des Jazz zusammengearbeitet. Ihre neue CD heißt "The Best Is Yet To Come". Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Reservierungen online über www.musikschule-ismaning.de.