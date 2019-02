7. Februar 2019, 22:08 Uhr Konzert Jazz im Museum

Selten sei so große Ausdruckskraft von so viel Anmut getragen worden, urteilt der Bayerische Rundfunk über die Musik des mittlerweile in New York beheimateten Lisbeth Quartetts, das zu den besten der internationalen Jazz-Szene zählt. Die Süddeutsche Zeitung lobte Charlotte Greve als eine der besten deutschen Saxofonistinnen. Greve gastiert an diesem Freitag, 8. Februar, zusammen mit Manuel Schmiedel (Piano), Marc Muellbauer (Bass) und Moritz Baumgärtner (Schlagzeug) im Ismaninger Kallmann-Museum. 2009 gegründet, wurde das Lisbeth Quartett mit einem begehrten Jazz-Echo als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Das Konzert in Ismaning beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Reservierung sind über das Kallmann-Museum, Schloßstraße 3 b, möglich (Telefon: 089/96 129 48 oder E-Mail: info@kallmann-museum.de).