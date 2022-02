Was Holzblasinstrumente angeht, steht die Oboe ein wenig im Schatten der Klarinette. Gleichwohl gibt es genügend großartige Klassik-Literatur und zahlreiche begnadete Virtuosen, die sich diesem besonderen Instrument widmen. Der Spanier Ramón Ortega Quero, der am Dienstag, 8. Februar, im Bürgerhaus Pullach auftritt, ist einer davon: 2007 gewann er internationale Aufmerksamkeit als Erster Preisträger beim ARD-Wettbewerb in München. Neben anderen Auszeichnungen erhielt er 2012 den Echo-Klassik. In Pullach wird er begleitet von der Sinfonietta Cracovia. Das Programm verspricht Abwechslungsreichtum: Es erklingen unter anderem von Grzegorz Gerwazy Gorczycki "Ball Polonaise", Krysztof Pendereckis "Drei Stücke im alten Stil für Streicher", von Mendelssohn-Bartholdy die Sinfonie für Streicher Nr. 10 in h-Moll und Bachs Konzert für Oboe, Streicher und Basso continuo in C-Dur. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es im Bürgerhaus (089/744 744700).