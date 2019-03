14. März 2019, 21:58 Uhr Konzert Duo mit Flöte und Harfe

In der Reihe "Podium Junger Künstler" gastieren an diesem Sonntag die Harfenistin Silke Aichhorn und der Flötist Dejan Gavric im Unterschleißheimer Bürgerhaus. Sie spielen schon seit etlichen Jahren im Duo zusammen - unter anderem traten sie beim Rheingau Musikfestival, beim Bodenseefestival und beim Hohenloher Kultursommer auf. Im August 2014 durften die beiden Musiker sogar ein einstündiges Privatkonzert für den emeritierten Papst Benedikt XVI im Vatikan geben. Die als Solistin wie Kammermusikerin konzertierende Aichhorn ist eine gefragte und vielseitige Harfenistin in Europa. Ihr großes Anliegen ist es, das Image der Harfe neu zu definieren. Das Programm in Unterschleißheim umfasst Werke von Bach, Bizet und Fauré. Das Konzert am Sonntag, 17. März, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Ticket Shop Unterschleißheim (089/310 09200), per E-Mail ticketshop@ush.bayern.de oder über www.muenchenticket.de.