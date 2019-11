Perkussion-Feuerwerk in Unterschleißheim

Die Befriedigung, mit einem gewissen körperlichen Einsatz auf einen Gegenstand zu schlagen - sei es ein Karton, ein Eimer oder Gong, Trommel und Marimba -, wird durch die Tatsache, dass dadurch ein Geräusch, ein Ton oder gar Musik erzeugt werden, zweifellos noch gesteigert. Alexander Glöggler und Philipp Jungk haben dieses Gefühl zur Profession erhoben. Gemeinsam bilden sie das Duo "Double Drums". Wenngleich Glöggler und Jungk an der Münchner Hochschule für Musik ein Studium klassischer Perkussion absolvierten, das sie mit dem Meisterklassendiplom abschlossen, haben sie sich doch eine unbefangene Spielfreude bewahrt, mit der sie ihr Temperament, ihre Leidenschaft und auch ihr Feingefühl für die Musik auf rhythmische Weise nach außen kehren. Und womöglich ist das der Grund, warum sich die Perkussionisten mit Schulkonzerten und Workshops gezielt auch an Kinder und Jugendliche richten. An diesem Freitag, 8. November, treten "Double Drums" im Bürgerhaus Unterschleißheim auf. Mit ihrem Programm "Beat Rhapsody" liefern sie dort ein symphonisches Feuerwerk ihrer Schlagkunst. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop Unterschleißheim, Rathausplatz 1, ☎ 310 09-200, oder bei München-Ticket.