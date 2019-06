13. Juni 2019, 22:15 Uhr Konjunkturbarometer Getrübte Stimmung bei Unternehmern

Die Stimmungslage bei den Unternehmen in der Region München hat sich weiter abgekühlt, teilt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern mit. Der IHK-Konjunkturindex von 123 Punkten liegt auf dem niedrigste Stand seit 2015. An der Befragung teilgenommen haben Unternehmen aus den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starnberg sowie aus Stadt und Landkreis München.

"Die Talfahrt geht weiter. Nahezu alle Indikatoren haben sich seit Jahresbeginn ver-schlechtert", fasst Otto Heinz, IHK-Vizepräsident und Sprecher des IHK-Forums Region München, zusammen. Nurmehr knapp die Hälfte der Unternehmen beurteilt die aktuelle Geschäftslage als gut, zehn Prozent bezeichnen die Lage gar als "schlecht". Für Panik gebe es aber keinen Grund, so Heinz: "Weniger Wachstum bedeutet keinen unmittelbaren Krisenfall". Nach Angaben der IHK schauten die Unternehmen allerdings auch skeptischer in die Zukunft. Die Erwartungen der Geschäftsleute sind gesunken. "Ein so tiefes Niveau hatten wir zuletzt 2012 im Rahmen der Euroschuldenkrise", erklärt Otto Heinz. Während mit 22 Prozent noch fast genauso viele Unternehmen von einem Wachstum ausgehen, rechnen 13 Prozent mit einem nachlassenden Geschäft.

Dementsprechend verhalten seien die Investitionsabsichten der Betriebe. 21 Prozent der Unternehmen plant einen Stellenaufbau, zehn Prozent einen Abbau von Jobs. Der Fachkräftemangel bleibt mit 58 Prozent Risiko Nummer eins für die Unternehmen. Aber auch der US-chinesische Handelskonflikt und der offene Ausgang beim Brexit verunsicherten viele Betriebe. "Hinzu kommt, dass viele Standortfaktoren an ihre Kapazitätsgrenze angelangt sind. Das gilt für die Verkehrsinfrastruktur genauso wie für das überschaubare Angebot auf dem Immobilien- und Grundstücksmarkt", so Heinz. Viele Unternehmen nennen außerdem den aktuellen Wandel in der Automobilindustrie als Unsicherheitsfaktor und sehen die Gefahr einer nachlassenden Inlandsnachfrage.