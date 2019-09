Kein Abschwung in Sicht

Landrat Christoph Göbel will die Kreisumlage stabil halten

Artikel per E-Mail versenden

Landrat Christoph Göbel (CSU) erkennt keine Anzeichen für einen drohenden wirtschaftlichen Abschwung im Landkreis München und hofft, die Kreisumlage auch im kommenden Haushaltsjahr stabil bei 48 Prozentpunkten halten zu können. Sollte es gelingen, die Kreisumlage auf dem bestehenden Niveau zu stabilisieren, würde der Landkreis voraussichtlich analog zum Bezirk Oberbayern agieren: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) hat unlängst angekündigt, auch die Bezirksumlage bei 20 Prozentpunkten belassen zu wollen, um die oberbayerischen Landkreise nicht zusätzlich zu belasten.

"Die wirtschaftliche Situation des Landkreises ist derzeit sehr gut", sagt Landrat Göbel. Mit einer Umlagekraft von derzeit 3113 Euro je Einwohner weise der Landkreis den höchsten Wert aller bayerischen Kreise auf. Allerdings sagt Göbel, hänge die Umlagekraft von den Steuereinnahmen der Kommunen ab. Daher könne nur "vorsichtig" gemutmaßt werden, wie sich die wirtschaftliche Lage und damit auch die Kreisumlage entwickeln werde. Bezogen auf die Kreisumlage sagt Göbel: "Ich rechne mittelfristig nicht mit einer wesentlichen Erhöhung, befürchte aber in den kommenden Jahren auch keinen dramatischen Abfall." Ohnehin, so der Landrat, sei der Kreisumlagehebesatz mit aktuell 48 Prozent "bereits relativ hoch". Wichtig sei, die Umlage in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Kommunen festzulegen, schließlich müssten diese ja für die Umlage aufkommen.

Trotz der wirtschaftlich guten Lage schmelzen allerdings die Rücklagen des Landkreises dahin. Zu Beginn des Jahres betrugen diese noch 93,2 Millionen Euro, nach der Entnahme von 70,3 Millionen Euro für die rückwirkende Finanzierung weiterführender Schulen an die Kommunen sowie von 15 Millionen für die Standortentwicklung betragen diese nur noch 7,9 Millionen Euro. Wie sich der Landkreis aus haushaltspolitischer Sicht entwickeln könnte, wird Kreiskämmerer Markus Kasper im Finanzausschuss des Kreistags am 5. November erstmals darlegen. Noch sei nicht absehbar, sagt Kasper, wie sich die Kreisumlage entwickeln werde. Auch bezüglich der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren lägen keine Erkenntnisse vor, sagt Kasper. Ohnehin sei die Gewerbesteuer, die Haupteinnahmequelle der Kommunen, eine "stark schwankende Steuerart".