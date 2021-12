Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Der Standort ist fix und ein Investor steht bereit - allein bis zum Baubeginn des Ersatzgebäudes für die Seniorenwohnanlage am Hachinger Bach in Taufkirchen wird es wohl noch einige Zeit dauern. Aktuell befinde sich die Gemeinde in Grundstücksverhandlungen, berichtet Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos). Und die seien aussichtsreich: "Ich bin optimistisch, dass das gut ausgehen wird." Sollte dies schlussendlich der Fall sein, könne man im Februar oder März in das öffentliche Verfahren der Bauleitplanung einsteigen, so Sander. Und dann werde auch die versprochene Bürgerbeteiligung anlaufen.

Nach zähem Ringen und der Prüfung verschiedener Standorte hatte sich der Gemeinderat 2019 für einen Neubau des Seniorenheims auf dem gemeindeeigenen Areal neben dem Wolfschneiderhof ausgesprochen. Hintergrund ist die Situation der Einrichtung in ihrem jetzigen Haus am Köglweg, wo der Mietvertrag im Sommer 2023 ausläuft. Aus diesem Grund hatten Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder stets zur Eile gemahnt - und doch wurde das Projekt immer wieder durch diverse Gründe ausgebremst. Zuletzt hätten sich die Grundstücksverhandlungen in die Länge gezogen, auch weil es dort viele Unklarheiten gegeben hätte, berichtet der Rathauschef. "Das waren teilweise uralte Verträge, wo nicht klar war, wer jetzt genau der Eigentümer ist", so Sander.

Als Investor für den geplanten Ersatzneubau steht eigenen Angaben zufolge die Specht-Gruppe aus Bremen bereit. Wie sie bereits im Juni 2020 mitgeteilt hatte, will sie in Kooperation mit dem Diakoniewerk Hohenbrunn - dem Betreiber der aktuellen Seniorenwohnanlage - ein "Campusmodell" entwickeln. Demnach seien auf dem Grundstück nebst der Pflegeeinrichtung auch betreutes Wohnen, ein Kindergarten und Mitarbeiterwohnungen geplant. Das Investitionsvolumen liegt laut Unternehmen bei ungefähr 50 Millionen Euro.