Der Berggasthof "Schwanenwirt" läuft prächtig. Gerade sind die Schwestern Traudl, Wilma und Vroni mit den Vorbereitungen des traditionellen Silvesterballs beschäftigt, der für das Familienunternehmen wieder Umsatz verspricht. Für die Ehemänner von Vroni und Wilma bleibt da weder Liebe noch Zeit. Traudl indes ist bereits glücklich verwitwet und investiert ihre überschüssige Energie in ihren Sohn Andreas, den sie natürlich gewinnbringend verheiraten will. Ob und wie sich die Herren der Schöpfung in dieser matriarchalischen Welt behaupten, davon erzählt die Komödie "Göttinnen weißblau" von Cornelia Willinger. Das "Bayrische Volkstheater Lampenfieber" feiert mit dem Dreiakter an diesem Freitag, 4. Oktober, im Brückenwirt, An der Grünwalder Brücke 1, in Höllriegelskreuth Premiere. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Weitere Aufführungen sind an den Freitagen, 11., 18. und 25. Oktober, sowie an den Samstagen, 5., 12., 19. und 26. Oktober zur gleichen Zeit. Kartenreservierungen können telefonisch unter ☎ 95 92 80 10, Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, vorgenommen werden sowie per Fax 95 92 80 05 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@volkstheater-lampenfieber.de.