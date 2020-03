Seine Rede beschließt Peter Hofbauer mit einem fast schon flammenden Appell: "Wer nicht möchte, dass Taufkirchner, die einen starken Bezug zur Gemeinde haben und Taufkirchen lebenswert machen, hier bleiben können, der muss gegen unseren Antrag stimmen", sagt der Abgeordnete der Freien Wähler (FW) zu seinen Gemeinderatskollegen. Diese doppelte Verneinung ist nicht ganz einfach zu durchblicken, und doch stimmt das Gremium kurz darauf einmütig im Sinne der FW-Fraktion. Demnach soll der Kriterienkatalog, nach dem die Wohnungen der Gemeinde und der kommunalen Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft (TWG) vergeben werden, überarbeitet werden. Das Ziel, so Hofbauer: Normalverdiener, die sich ins Gemeindeleben einbringen, sollen im Ort gehalten werden.

Circa 200 Mietwohnungen verwaltet die TWG aktuell - etwa die Hälfte gehört ihr, die andere ist in Gemeindebesitz. Und mittelfristig werden es wohl noch mehr werden: Zum einen baut die Kommune am Riegerweg gut 40 Mietwohnungen. Zum anderen hat der Gemeinderat auf Antrag der CSU-Fraktion beschlossen, die Errichtung von Mietwohnungen auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Pfarrer-Weidenauer-Straße zu prüfen. Auch mit Blick auf diese Projekte ist man sich im Gemeinderat einig, dass der zuletzt 2012 überarbeitete Kriterienkatalog zur Vergabe von Gemeinde- und TWG-Wohnungen einer Auffrischung bedarf. So soll die Rathausverwaltung abklären, inwiefern Kriterien wie die Kinderzahl, ein Ehrenamt, die Pflege eines Angehörigen oder eine Vereinsmitgliedschaft nebst dem Einkommen bei der Wohnungsvergabe berücksichtigt werden dürfen.

Hintergrund seien die "teils exorbitant steigenden Grundstücks- und Immobilienpreise", heißt es im FW-Antrag. Sie hätten dazu geführt, dass sich auch viele Normalverdiener eine Mietwohnung in Taufkirchen nicht mehr leisten könnten. Das Problem beim Kriterienkatalog der TWG sei, dass das Einkommen der Bewerber die Einkommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus höchstens um 75 Prozent übersteigen dürfe. Als Beispiel nannte Hofbauer ein junges Paar aus Taufkirchen, beide Berufseinsteiger, Beamte und im mittleren Dienst. "Die verdienen zu viel für eine Sozialwohnung, aber zu wenig, um sich eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung in Alt-Taufkirchen leisten zu können."

Ein zweites Problem sei die zu geringe Zahl von gemeindlichen Wohnungen, so Hofbauer. Um der Gemeinde mehr Spielraum zu verschaffen, schlagen die Freien Wähler ein abgeändertes Sobon-Modell vor. Dieses sieht aktuell vor, dass die Gemeinde im Gegenzug für die Ausweisung von Bauland einen Teil des Grundstücks erhält. "Die Idee ist", sagt Hofbauer, "dass man hier weniger abschöpft und dafür ein Belegungsrecht für Wohnungen aushandelt." Diese könnten dann zu einem günstigen Preis vermietet werden. Ob solch ein Vorgehen möglich ist, soll die Verwaltung nun ebenfalls prüfen.