27. Juni 2019, 22:01 Uhr Kommunalwahl Unterhaching Armin Konetzschny tritt für die Grünen an

Die Unterhachinger Grünen schicken Armin Konetzschny ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Am Donnerstagabend hat der Ortsverband den 56-Jährigen zum Kandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März nominiert. Seit der Explosion des Atomreaktors in Tschernobyl 1986 ist Konetzschny Mitglied bei den Grünen. "Mir wurde schlagartig klar, dass in dieser Welt so einiges schief läuft", begründet der heutige IT-Projektmanager sein politisches Engagement. Der gebürtige Münchner lebt seit 1976 in Unterhaching. Von 1990 bis 1996 saß er im Gemeinderat.

In seiner Vorstellungsrede betonte Konetzschny die großen Herausforderungen in einer Welt, die mit Handelskriegen, Klimawandel, Artensterben und der sich immer weiter öffnenden sozialen Schere vor gewaltigen Veränderungen stehe. "In der Kommune werden wir die globalen Probleme nicht final lösen, aber wir können lokal unseren Beitrag lösen", so Konetzschny. Er wolle als Bürgermeister gestalten und nicht nur verwalten, agieren und nicht nur reagieren, neue Wege ermöglichen und die Bürger in die politische Willensbildung einbeziehen.