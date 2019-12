Pullacherin will Bürgermeisterin in Icking werden

Gemeinderätin Cornelia Zechmeister von der Wählergruppe Wir in Pullach bewirbt sich um den Chefsessel im Rathaus der Isartal-Gemeinde, in dem sie arbeitet.

Vor sechs Jahren wollte Cornelia Zechmeister Bürgermeisterin in Pullach werden, scheiterte aber an Susanna Tausendfreund (Grüne). Jetzt unternimmt sie einen zweiten Anlauf - in Icking im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, wo sie im Auftrag der Parteifreien Wählergemeinschaft (PWG) ihren Hut in den Ring wirft. Die 56-Jährige macht dabei kein Hehl daraus, dass sie gerne in Pullach ein weiteres Mal kandidiert hätte, wo sie derzeit Zweite Bürgermeisterin ist.

Dass bei der Aufstellungsversammlung der Wählergruppe Wir in Pullach (WIP) im November die Mehrheit für Reinhard Vennekold als Kandidat entschieden hatte, gehe aber völlig in Ordnung und sie werde Vennekold auch nach Kräften unterstützen. Aber damit sei der Weg frei geworden für eine Kandidatur in Icking, wo sie seit 16 Jahren als Bauamtsleiterin und Standesbeamtin arbeitet. Wie groß ihre Chancen seien, ihre derzeitige Rathauschefin Margit Menrad (Unabhängige Bürgerliste) zu beerben, könne sie schwer einschätzen, sagt Zechmeister, "aber es wird eine spannende Geschichte".

Gegen vier weitere Kandidatinnen, die gut vernetzt seien in Icking, müsste sie sich durchsetzen, was ihrer Meinung nach nicht leicht werden dürfte. Es sei für sie in jedem Fall eine Ehre, dass ihr die PWG eine Kandidatur angetragen habe und sie habe sich ihre Entscheidung reiflich überlegt. Wenn sie Ickinger Bürgermeisterin würde, müsste sie alle politischen Ambitionen in Pullach fallen lassen. Wenn nicht, wird sie weiter für die WIP im Gemeinderat sitzen, wenn der Wähler das will.